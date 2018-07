Rojas: “Sueño todas las noches con convertirle un gol a River”

Ramón Apaza tuvo un contratiempo a tres días del partido frente a River, pero la solución le llegó rápido.

Federico Rojas tuvo que salir a la cancha durante el último ensayo por la suspensión que pesa sobre Benjamín Jurado, quien finalmente no jugará contra el millonario porque recibió dos fechas, por la expulsión que sufrió frente a Sol de América de Formosa, en la fase previa de esta Copa.

Chicho ya sabe lo que es enfrentar a un equipo de Primera División, ya que estuvo en el duelo del año pasado frente a Newell’s Old Boys de Rosario.

“Venía jugando de delantero y me estaba sintiendo cómodo, pero ahora Ramón (Apaza) me pidió una función que ya cumplí. Le venía metiendo con todo en cada entrenamiento, me quería ganar un puesto entre los titulares, ahora se dio lo de la suspensión de Benja (Jurado)”, le dijo a El Tribuno.

Rojas se ilusiona con dar el golpe ante un grande tal como viene ocurriendo en la Copa Argentina. “Sabemos que River es un equipo grande, es muy difícil pero veo todo los partidos de Copa Argentina y hay varias sorpresas, los equipos del interior están dejando todo y nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos por el sueño. En lo personal espero hacer un buen partido y sueño todas las noches poder convertir un gol a River, para que el equipo gane”.

El jugador, quien tuvo un paso por las inferiores de River, ya analizó el trabajo que deberá hacer el domingo.

“Yo jugando por afuera, tendré que controlar las subidas de Montiel (Gonzalo). Hay que ser precavidos, más si es contra River. El año pasado me tocó jugar contra Newell’s y fue algo hermoso; ahora contra River es algo soñado. Yo veo que todos mis compañeros están mentalizados en el partido y cada uno sabe qué hacer”.

Para Rojas, el apoyo de los hinchas en Santa Fe también será fundamental. “El año pasado acompañó mucha gente contra Newell’s, así es Central Norte. Nosotros nos sentimos acompañados en todos lados y eso nos motiva en cualquier cancha y contra cualquier rival”.

En el encuentro contra Newell’s, Rojas tuvo un choque con el defensor Sebastián Domínguez, que sorprendió a todos porque en el cruce fue el jugador de Newell’s el que quedó sentido, mientras Rojas se levantó como si nada y agarró la pelota para patear el tiro libre.

“Juegue contra quien juegue nunca me voy a achicar, más allá de que son jugadores de primera, somos personas iguales y somos once contra once”.

Los que viajan:

Arqueros: Maino, Lucas Rodríguez e Ignacio Garnica.

Defensores: Axel Paz, Franco Turus, César Cortez, Nicolás Laguna, Rodrigo Curletto, Jesús Calderón y Benjamín Jurado.

Mediocampistas: Raúl Zelaya, Matías Encinas, Flavio Guanca, Matías Ceballos, Fausto Apaza, Facundo Zamarian, Matías Iglesias y Leandro Maldonado.

Delanteros: Santiago Pavisich, Gian Franco Arellano, Federico Rojas y Francisco Peinado.