Los cuervos compran las entradas para invadir Santa Fe

Ya no queda nada para el domingo. Los hinchas de Central Norte están contenidos desde diciembre. Desde la final del Federal B contra Racing de Córdoba. Tienen el aliento encajonado y lo liberarán este fin con la fuerza de un club grande.

Es que hoy comienza la venta de entradas para el juego del domingo contra River Plate, por los 32avos. de final de la Copa Argentina. “Era hora”, dicen los más fanáticos y ansiosos. Los simpatizantes de Central, que se vienen organizando desde hace varias semanas, podrán comprar los tickets hoy de 10 a 18, en las boleterías del club cuervo, ubicadas sobre calle Almirante Brown.

Los que no puedan acercarse al club durante esta jornada, también lo podrán hacer mañana, en la misma franja horaria.

En esta boca de expendio conseguirán entradas populares a $350 y plateas, con un costo de $700. Se estima que se pondrán a la venta 2.000 boletos populares, y más de 500 plateas. De todos modos, la organización no precisó la cantidad exacta que se venderán en Salta pero en Santa Fe están preparados para recibir 3.000 hinchas de Central Norte, de acuerdo a lo que manifestó Fernando Peverengo, el subsecretario de Coordinación de Políticas Preventivas de Santa Fe, en el programa partidario cuervo República Azabache. “Nos informaron que vendrán más de 25 colectivos, recomendamos que vengan con antelación, la idea es que los hinchas de Central no ingresen a la ciudad y vayan directamente por la circunvalación hasta el estadio”.

Además, el funcionario santafesino adelantó que las puertas se habilitarán dos horas antes del partido y que habrá un estricto control policial.

Cabe recordar que también viajarán delegaciones de las filiales que Central tiene en Córdoba y Buenos Aires.

Durante todo este jueves la expectativa de los hinchas azabaches irá en aumento con el ir y venir incesante que se registrará en el club.

Otra gran despedida

Los hinchas de Central Norte organizaron para esta noche un banderazo para despedir al plantel que partirá rumbo a Santa Fe, como sucedió el año pasado cuando el cuervo enfrentó Unión, también por la Copa Argentina, o cada vez que el cuervo salía a jugar un partido decisivo en los torneos del Consejo Federal.

Los fanáticos se juntarán a las 21 en la sede del club para brindarle el apoyo a los jugadores y cuerpo técnico, que partirán a las 23.

En tanto, los simpatizantes azabaches partirán en colectivos y autos particulares durante la jornada del sábado.