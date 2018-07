La Superliga, matemática pura

Se viene la Superliga 2.0, un trabajo de 17 matemáticos para hacer un nuevo torneo más “equitativo” y ajustado a las necesidades... de algunos.

Como la desgastada AFA buscó no quedar nuevamente mal vista por sus decisiones, pidió a dos prestigiosas instituciones, una de EEUU y otra de la Universidad de Buenos Aires, para que diagramen el nuevo fixture del torneo 2018/2019 que se iniciará el próximo 10 de agosto y finalizará en mayo del año próximo, el cual se conocería hoy mismo.

De esta manera, los 26 clubes que intervendrán en los 25 partidos de la nueva Superliga “consensuaron” las fechas. Habrá clubes que no podrán jugar como locales, porque tienen sus estadios alquilados o comprometidos. También se habló con los organismos seguridad para dilucidar en qué fechas no podrán cubrir los partidos porque tienen otros eventos que atender. Además hasta se buscará que las hinchadas no crucen sus caminos.

Asimismo, y en contramano de lo que pasa en el interior del país con el ascenso, buscarán que sean más equitativos los kilómetros que recorrerán todos los equipos de Primera División.

Otro de los puntos estará centrado en las localías de todos en el último torneo, para intentar que los cruces no se den del mismo modo que en la última Superliga.

Finalmente, otra prioridad estará puesta en los equipos que participan en las copas internacionales, como Libertadores y Sudamericanas, para que no afecte a la nueva Superliga.

Lo que todavía no está decidido es el formato a utilizar: lo único que se sabe es que serán 26 los equipos y se mantendrán los 4 descensos, para continuar con la reducción de la cantidad de clubes participantes que dejó como herencia aquel torneo de 30.

Además, se confirmará la creación de la Copa de la Liga, que se disputaría entre abril y junio del año próximo.

La entidad sufrió el síndrome de “la manta corta”. Porque un torneo a una rueda dejaba a la competencia en 25 jornadas y con espacio de sobra en el calendario. La solución, entonces, fue agregar un torneo. Esta temporada nace la Copa de la Superliga.

Inspirada en la Capital One de Inglaterra, se disputará entre abril y junio, una vez finalizada la Superliga. También jugarán los 26 equipos que forman parte del torneo: será por eliminación directa, con series de ida y vuelta y una final en cancha neutral.

Los cambios que se vienen

El consenso y los beneficiados

La nueva Superliga 2018/2019 será producto de un consenso entre los clubes participantes y no solamente por una decisión de la AFA, como fue antes, pero los mayores beneficios seguirán recayendo en los más convocantes.

Qué es lo que se tiene en cuenta

Los kilómetros que deben recorrer los equipos, los cruces en los caminos de las hinchadas, las localías de todos en el último torneo, los compromisos de cada uno en las copas internacionales y las fechas de alquiler de sus estadios.

Nace la Copa de la Superliga

Una vez finalizada la Superliga, en mayo de 2019, se disputará entre abril y junio la Copa de la Superliga. Serán los mismos 26 equipos, con eliminación directa, y se jugará con series de ida y vuelta y una final en cancha neutral.

Identificación de todos los hinchas

La AFA también proyecta para la temporada 2019/2020 la implementación de la FanID, como ocurrió en el Mundial de Rusia, para que por cuestiones de seguridad estén identificados todos los concurrentes a los estadios.

Basta de folclore, se viene el VAR

Una de las vedetes de Rusia 2018 está en camino de desembarcar en nuestro fútbol, así como ya lo hizo en las copas Libertadores y Sudamericana, y pondría fin a los fallos polémicos que a veces son parte del folclore futbolero.

