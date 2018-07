VIDEO: Rescate en Tailandia, “sabíamos que teníamos que luchar”, dijo el entrenador

Los doce chicos y su entrenador que fueron rescatados tras pasar más de dos semanas atrapados en una cueva del norte de Tailandia ya recibieron el alta, tras pasar una semana internado en el hospital de Chiang Rai. Vestidos con la camiseta de su equipo de fútbol, los “Jabalíes Salvajes”, los nenes se presentaron de forma individual, después de haber improvisado unos pases de pelota en la sala donde se realizó la rueda de prensa.

Los chicos, de entre 11 y 16 años, y el entrenador, de 26, recuperaron entre 2 y 3 kilos de peso y su estado de salud mejoró considerablemente desde que les rescataron.

Los trece estuvieron nueve días perdidos y sin alimentos hasta que los encontraron a cuatro kilómetros de la entrada, el 2 de julio, y finalmente fueron rescatados entre los días 8, cuando salieron cuatro, el 9, otros cuatro, y 10, los cinco restantes.

Según contaron los nenes, lograron sobrevivir durante los nueve días que pasaron solos gracias a su entrandor, Ekapol Chantawong. El hombre, que se había ordenado como monje budista cuando era más joven, les enseñó cómo beber el agua que se filtraba desde las estalactitas, y no la sucia de la corriente, racionó los pocos víveres que llevaban, les ayudó a meditar y les ordenó descansar todo lo que pudieran para ahorrar energía.

“El motivo por el que se celebrará una rueda de prensa es que los medios puedan hacerles preguntas y que, después de eso, puedan regresar a sus vidas normales sin que los medios de comunicación los molesten”, indicó vocero del gobierno, Sunsern Kaewkumnerd.

Los primeros en hablar fueron los adultos, los médicos que trataron a los chicos cuando fueron rescatados. “Están listos para volver a sus vidas. Aumentaron de peso, están estables emocionalmente”, dijo. Luego, el teniente general y doctor que estuvo con ellos dentro de la gruta desde que los encontraron aseguró: “Hablan más, tienen ganas de comer cosas ricas. Están saludables”.

Despúes agarró el micrófono el único de los jóvenes futbolistas que sabía hablar en inglés, el que se comunicó con los buzos británicos que los hallaron. “Fue un momento milagroso”, dijo respecto al instante en que vieron a los socorristas y supieron que estaban a salvo. Asimismo, contó que primero escucharon voces, que por ello comenzaron a emocionarse, y que cuando vieron la antorcha de uno de los rescatistas confirmaron la buena noticia.

“Le dije hola, el también nos dijo hola. Preguntaron cuántos éramos y cómo estábamos. Dije que éramos 13 y que estábamos bien. Entonces él respondió: Brillante”, agregó el joven. “Estábamos muy felices, nos pidieron que nos calmáramos, nos preguntaron si sabíamos cuántos días hacía que estábamos allí y nosotros les dijimos que teníamos hambre”.

La palabra del entrenador

Otro de los que habló fue el entrenador de 25 años, Ekkapol Chantawong. Dijo que la excursión a la cueva la habían planeado, que una vez allí dentro vieron que el agua comenzaba a subir, que intentaron salir en ese momento pero que no lo consiguieron y por eso se refugiaron sobre la roca. También confirmó que todos sabían nadar y desmintió así las versiones de prensa que indicaban lo contrario.

“Sabíamos que teníamos que luchar, no dejarnos vencer. Era de noche, no podíamos vernos y nos dimos cuenta de que el agua no bajaba. Así que buscamos un lugar para pasar la noche. Les dije que no tuvieran miedo, que era un fenómeno natural y que por la mañana el agua bajaría”, contó Ekkapol.

El entrenador además indicó que no tenían comida y que sobrevivieron tomando agua de las paredes de la cueva. “Con el paso de los días nos empezamos a sentir cansados y débiles. Nuestro entrenador nos dijo que nos mantuviéramos quietos para no gastar energías”, explicó uno de los Jabalíes Salvajes.

El más chico de todos, de 11 años, también habló y dijo: “Me sentía débil y había momentos en los que sentía mucha hambre, así que pensaba en comida”. Y otro de sus compañeros incluso contó que intentaron salir de la cueva cavando ellos mismo hoyos con piedras.

Por último, los chicos contaron qué enseñanzas les dejó esta vivencia, pidieron disculpas a sus padres porque no todos les habían dicho que iban a ir de excursión al complejo de cuevas y muchos de ellos contestaron que ahora valoran más estar vivos y se sienten más fuertes, más pacientes, más tolerantes. Incluso, más determinados a cumplir sus sueños: todos ellos quieren ser futbolistas famosos y cuatro quieren convertirse en Navy Seals para ayudar a los demás, como los ayudaron a ellos.