Arquitectos niegan que un concurso se haya direccionado

Luego de las acusaciones vertidas por los arquitectos Marcelo Bernard y Beatriz Daher, sobre el direccionamiento del concurso del nuevo código de edificación de la ciudad de Orán, autoridades del Colegio de Arquitectos de Salta y de la Fundación del Colegio de Arquitectos negaron los conceptos vertidos por los profesionales oranenses.

Quizá el cambio de algunas bases en el concurso o el atraso en las notificaciones y un llamado a un nuevo concurso casi sobre el tiempo de vencimiento dieron lugar a las especulaciones que ahora descartaron.

El presidente del la Fundación del Colegio de Arquitectos, Pablo Davis, explicó que el trabajo se hizo con total transparencia. "Se recibieron dos carpetas, una de un equipo de Orán y otra de la capital salteña, y ninguna de las dos cumplía con las bases que se solicitaban en el pliego", dijo.

"El proyecto de Orán fue descartado porque tenía problemas con uno de los profesionales, radicado en Jujuy, cuando las bases especificaban que era para profesionales de Salta, entre otros puntos", agregó.

"La otra propuesta también fue rechazada, porque Castro cumple funciones como asesora de Orán, lo que el pliego excluía", dijo Davis.

Más adelante, Davids reconoció que hubo un problema en el envío de las notificaciones de rechazo. "De eso nos hacemos cargo, pero no implica que direccionamos el concurso. Y se llamó a un nuevo concurso para que se presenten los equipos que quieran y que completen la documentación, y se gestionó una prorroga hasta el 24. El CFI nos marca los tiempos", resaltó el profesional.

Cambiaron las exigencias

Otro de los temas que aclararon es que en el primer llamado se exigía un equipo integrado por ocho profesionales y ahora son cinco. "Es cierto, se achicó la cantidad de personas porque consideramos que se pedían demasiadas especialidades y era difícil formar los equipos. Ahora será más fácil", dijo Davis.

El plazo para la presentación de las carpetas de los postulantes vence el próximo 24 del corriente a las 13 en la Secretaría de Asuntos Municipales de Ministerio de Gobierno.

"La idea nunca fue que quedara desierto, pero los antecedentes y las carpetas no estaban armadas correctamente, no teníamos opción. Siempre priorizamos no perder el financiamiento para que Orán tenga la posibilidad de desarrollar el código de planificación. Queremos llevar tranquilidad a toda la población de Orán afirmando que todo el proceso y el trabajo se realiza con total transferencia", finalizó el presidente de la Fundación de Arquitectos.

Niegan toda sospecha

Por su parte, el arquitecto Pablo Romero, flamante Presidente del Colegio de Arquitectos de Salta, se expresó diciendo que "negamos todo tipo de sospecha o que ocurra algún direccionamiento para favorecer a algún matriculado. Vamos a acompañar y defender el ejercicio profesional de todos los arquitectos matriculados de la provincia y a bregar por el libre ejercicio de la profesión, sean del interior o de la capital".

El profesional comentó que apenas se publicó la acusación llamaron a una reunión con la Fundación y la Coordinadora de Planeamiento Urbano, para lograr que se prorrogue la fecha de presentación de las carpetas al concurso.

El concurso del nuevo código de edificación de la ciudad de Orán es fiscalizado y realizado por la Fundación del Colegio de Arquitectos, con fondos del CFI a través de la coordinadora de la subsecretaria de Planeamiento, Adriana Krumpholz. "Ellos son los que elaboran este llamado. Nosotros no tenemos intervención. Ante los dichos vertidos por Daher y Bernard no hicimos más que llamar a la fundación y al Gobierno para informarnos y solicitar una prorroga tratando de extender los plazos", concluyó Romero.