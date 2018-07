El valor de las verduras, en alza

La acelga y la espinaca, pese a ser productos de estación, no escaparon a la escalada de precios que se registró en las últimas semanas en los negocios de Salta. Estas verduras, que no sufren los embates del frío y las heladas, llegaron a comercializarse a $70 el atado.

El zapallito verde se vendió hasta por $60 el kilo, pero en este caso hay que tener en cuenta que la cosecha puede verse afectada por las bajas temperaturas.

En el mercado Cofruthos, los puesteros destacan que las verduras tuvieron un fuerte incremento debido a la suba del combustible. La mayoría de las verduras de estación que se comercializan en Salta provienen de Monterrico, Jujuy.

Por otro lado, dicen que la mayor parte de la producción de la zona se vendió a los mercados del sur del país, donde estas verduras se pagan mucho más que en el mercado local.

En diálogo con El Tribuno, Santiago Choque expresó que el atado de espinaca se está vendiendo a 40 pesos y la acelga a $45. "Este precio se mantiene desde hace una semana", expresó el puestero, quien agregó que en los primeros días de julio, toda la verdura se estaba enviando al sur.

Choque tiene su puesto desde hace 5 años y advierte que en el invierno las ventas siempre bajan, aunque reconoció que "todo está caro en comparación de la misma época que del año pasado".

El comerciante destacó que el tomate comenzará a subir porque los productores de Jujuy ya vendieron toda la cosecha. "Además, como no hace calor, no madura", contó. En cuanto al zapallito verde, el kilo se comercializa en el mercado de abasto a $30.

Florencia Mamaní también tiene un puesto de verdura y contó que, en horas, el precio del kilo de la chaucha pasó de $25 a 45. Lo mismo ocurrió con la berenjena, que pasó de 30 a 40 pesos el kilo. "Todo llega caro a causa del combustible, además la verduras no son como otros productos de la canasta. Comprás y no sabés si todo te sale bien. Así que el precio aumenta para recuperar las pérdidas de lo que no sirve o lo que se pasa", detalló la mujer, mientras cortaba las hojas viejas de los atados de remolacha, que todavía se mantienen a $20.

Desde la administración del mercado Cofruthos destacaron que mañana se publicará la lista de los locales adheridos a la "feria de la familia", que se realiza todos los sábados en los dos turnos de atención. "Varios locales, tanto de frutas y verduras como fiambrerías y artículos de almacén, ponen ofertas para así también impulsar la ventas", destacó Enrique Vega, administrador del mercado.