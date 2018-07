Más de 6.000 trabajadores en la marcha y nuevas medidas de lucha

En medio de la multitudinaria marcha de los diferentes sectores gremiales en repudio a los recortes del programa Intercosecha, los dirigentes de Atres (Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta) y el SOT (Sindicato de Obreros del Tabaco) anunciaron la presentación de una "catarata de amparos" en las próximas horas por los damnificados del programa.

Son alrededor de 7 mil personas, entre hombres y mujeres de esta región del Valle de Lerma y de Siancas, que desde junio dejaron de percibir la suma de $2.300 del programa Intercosecha, destinado a los trabajadores temporarios y registrados del sector tabacalero durante el receso estacional.

Los damnificados echarán mano a una de sus últimas alternativas en procura de evitar perder este beneficio, cuyo reglamento dice claramente "deben estar registrados en su actividad por lo menos cinco meses correspondientes a los últimos doce meses de datos disponibles". "La justicia deberá decidir. Se avasalló el estado de derecho del trabajador cuando ya tenía registrados meses de trabajo. Los recortes del Ministerio de Trabajo son injustificados", dijo Javier Peréz, dirigente del SOT.

En medio de la multitud (más de seis mil personas según la policía), se dejaron ver concejales, legisladores y hasta vecinos que apoyan a los trabajadores. La manifestación pasó por la avenida Belgrano y de ahí se dirigió a la Legislatura. Flameaban las banderas de la CTA, de sectores de izquierda, Atres, SOT, Suetra y otros.

Los cambios implementados sin justificación por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación a esta ayuda económica para 12 mil trabajadores, entre operarios de la preindustria y del sector de acopio de tabaco, dejaron al 65 % sin cobrar el mes pasado.

Liliana tiene tres hijos, vive en El Carril y no entiende por qué quedó afuera del Intertabaco: "Trabajé cinco meses y no salgo en los registros. No entiendo la baja de mi subsidio".

Nación no tuvo en cuenta que las malas condiciones climáticas empeoraron la situación del trabajador. En enero, apenas con un mes registrado, el granizo provocó pérdidas cuantiosas a la producción. Alrededor de 11 millones de kilos de tabaco menos para la venta. En esos días miles de trabajadores quedaron desocupados.

Las penurias se cargaron cuando en junio los mismos trabajadores, esperanzados en cobrar el subsidio por llegar al límite de tres meses registrados, se dan con la nueva disposición: “Se aumenta a cinco meses la base para cobrar el intercosecha”.

“No solo se pasó por encima el derecho adquirido del trabajador, además no se actualizaron los montos. El intercosecha no tiene los beneficios de otros programas de sectores preindustriales, cuyos alcances llegan hasta los integrantes de la familia. Hay un error de Nación que interpreta por subsidio esta ayuda financiera para los meses cuando no hay trabajo”, explicó el diputado Mario Vilca sobre la coyuntura de los trabajadores.

Amparos y más reuniones

Nación busca recortar el gasto público echando mano a sectores agropecuarios, en este caso el afectado por esta parte de la provincia es el tabacalero, pero el eslabón más bajo de esta cadena de producción: el peón del campo y el trabajador cíclico de los acopios. El amparo judicial con medida cautelar de no innovar busca abrir los ojos al Gobierno nacional, que la medida reglamentada en estos meses es perjudicial desde el punto de vista económico y social.

“El padrón de los trabajadores registrados en el tabaco alcanza a 12 mil personas, de las cuales sobre la mitad en estas semanas se decidió que deben estar registrados cinco meses. Es una decisión inadecuada, porque el trabajador inició su campaña en diciembre último, con su derecho adquirido, en medio del camino Nación cambia los planes. Es inconstitucional. Políticamente nos quieren pasar por encima” contó Ernesto Ojeda, de Atres.