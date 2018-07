Preocupación por la violencia, en medio del debate por el aborto

En Buenos Aires, La Rioja, Jujuy, Salta y Buenos Aires. Los casos de violencia se comenzaron a conocer luego de que el proyecto que legaliza el aborto obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados. Cada vez más cerca del debate en Senadores, los episodios virulentos van en aumento. Desde el Inadi llaman a respetar las ideologías y "calmar los ánimos".

Desde diferentes espacios, personas a favor de la legalización del aborto denunciaron ser víctimas de violencia. La mayoría describe situaciones en las que les gritan o los insultan por llevar el ya característico pañuelo verde.

La cineasta Lucrecia Martel, que reunió a referentes salteños frente a la Legislatura y al Congreso de la Nación para manifestarse en apoyo a la ley el domingo, se comunicó con el Inadi y le pidió que intervenga, según relató el titular del organismo.

Álvaro Ulloa, delegado del Inadi en Salta, dijo estar preocupado por los casos que se conocen por las noticias y por "los comentarios en la calle". "Estoy viendo un grado de intolerancia muy fuerte, muchas quejas de gente que se pone el pañuelo verde como símbolo de apoyo a la ley del aborto y está siendo agredida", señaló Ulloa.

El delegado del organismo que aboga por erradicar la discriminación pidió "bajar los ánimos", aunque destacó que esto no implica dejar de lado el debate, ya que es un "problema de la realidad actual".

El responsable del Inadi demandó respeto hacia todos los pensamientos. "Todo está muy teñido de convicciones religiosas", advirtió Ulloa.

"En el colectivo un hombre me dijo que no use el pañuelo porque algún día me podían matar. A una amiga un hombre se lo quiso sacar", contó Adriana Castillo, de 38 años. Ante las agresiones, sus primeras reacciones fueron intentar conversar. "Les preguntaba qué les había hecho yo. Ahora, cómo están cada vez más agresivos, decido no decir nada, y sigo. Tengo miedo", aseguró.

Para ella el objetivo de las agresiones es atemorizar. "Quieren que nos achiquemos y cambiemos de idea, porque parece que la única forma que tienen es la violencia", aseguró, al mismo tiempo que reafirmó su postura a favor.

En los últimos días también se viralizó el video de una embarazada que golpeó a una chica que llevaba el pañuelo verde en una plaza de Buenos Aires.

En las escuelas

Las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta se reunieron ayer con la ministra de Educación, Analía Berruezo, y le pidieron tomar medidas para evitar la persecución a las alumnas que se expresan a favor de la legalización del aborto. Destacaron que recibieron información de la Coordinadora de Secundarios sobre casos de amedrentamiento a estudiantes por su postura en diferentes colegios.

También solicitaron que haya espacios de debate en las escuelas secundarias para toda la comunidad educativa.

Si bien desde el Inadi señalaron que recibieron muchas consultas, la única denuncia formal hasta el momento fue contra Félix Pizarro, profesor de biología de la escuela N´ 5040 de Orán. Con un nombre ficticio, el docente posteó una foto de una adolescente con el pañuelo verde a favor del aborto y una pistola en la cabeza.

"Coincido con lo que me dijo Lucrecia Martel. Es muy importante un debate en el que se hable de salud pública", aseguró Ulloa, quien hasta el momento había evitado sentar posición sobre el tema.

El funcionario hizo hincapié en que Salta "es la provincia con más casos de internación por abortos en hospitales públicos", y resaltó: "Curiosamente, nuestros legisladores, junto con los de San Juan fueron los únicos de provincias que votaron todos en contra".

El delegado del Inadi, en un tono muy crítico hacia los diputados nacionales por Salta, señaló que estas cifras no se tuvieron en cuenta a la hora de la votación, sino que se priorizaron las "creencias particulares".

Sosteniendo la misma línea crítica, Ulloa apuntó a la "falta de educación sexual que hubo en los colegios" como uno de los puntos que influyó en las estadísticas.

"Esa era una forma de empezar a encarar este problema para que no tuviéramos las estadísticas que tenemos. El resto de las provincias tuvo educación sexual, no debe ser el único motivo, pero tuvo incidencia", destacó.

Rechazo a las clínicas

La Mesa Interinstitucional de Violencia Obstétrica expresó su preocupación porque el IMAC y el Hospital Privado Tres Cerritos se manifestaron en contra de la legalización del aborto. El organismo pidió por la “objeción de conciencia institucional”.

El proyecto, que tiene media sanción, prevé la objeción de conciencia individual, que puede ser ejercida por los médicos, pero la institución debe garantizar la práctica.

“La mesa interinstitucional de violencia obstétrica manifiesta su preocupación y rechazo”, difundió el organismo a través de un parte de prensa. Además, apoyaron las declaraciones del ministro de Salud respecto a “la factibilidad de aplicación de la ley”.