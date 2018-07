Una acequia se convirtió en trampa para conductores desprevenidos

Un Chevrolet Meriva se convirtió esta semana en el cuarto vehículo que cae dentro de una acequia de riego perteneciente la empresa Emaisa, en el tramo que atraviesa los barrios San Isidro y Nueva Esperanza I; en ninguno de estos casos se registraron heridos solo daños materiales.

La razón por la cual ocurren estos extraños accidentes se debe a que para quienes no conocen la zona, piensan que la calle que se encuentra del lado del barrio Nueva Esperanza I, un reciente asentamiento que con pocos años de vida, continúa hacia el barrio San Isidro cruzando la acequia, algo que no es real debido a que sobre la acequia existe un puente muy precario de uso peatonal.

En el accidente de esta semana, una cuota de responsabilidad la tiene el alcohol, ya que su conductor habría estado consumiendo bebidas alcohólicas momentos antes del accidente que se produjo alrededor de las 8.

De acuerdo a los testimonios de los testigos, el auto se encontraba estacionado sobre ruta provincial Nº 8, una vía colindante con el exasentamiento, con tres ocupantes que habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas, una práctica habitual en ese lugar por estar alejado del centro de la ciudad. Los vecinos llamaron al 911 y cuando un patrullero apareció por el lugar, el conductor del automóvil se puso en marcha y con la intención de alejarse del patrullero ingresó al barrio Nueva Esperanza, una vez allí recorrió sus calles internas hasta llegar a la última de ellas donde creyó ver una salida pasando hacia el barrio San Isidro, evidentemente calculó mal el ancho del puente y quedó colgado del mismo.

Para los vecinos del barrio Nueva Esperanza es fundamental que en ese lugar se construya un puente que permita el paso de vehículos, motos y bicicletas, ya que es la salida más rápida hacia el sector centro de la ciudad, evitando un importante rodeo por la ruta provincial Nº 8.

En respuesta a este reclamo que lleva varios años, desde el Concejo Deliberante se elaboró una ordenanza al respecto, pero el ejecutivo la vetó por tratarse de una obra por el momento inviable. “El puente que hoy existe sobre la acequia fue construido por los propios vecinos, nosotros no podemos construir ni colocar nada porque se trata de un lugar privado, esa acequia pertenece a la firma Emaisa y nunca nos permitió que hiciéramos nada allí, para nosotros también es fundamental poder unir ambas zonas, pero a pesar de los múltiples pedidos realizados no contamos con el permiso correspondiente”, expresó la secretaria de Obras Públicas, Celeste Hognadel. Para el ejecutivo, esta negativa a facilitar las cosas tiene que ver con la falta de pago por parte del Gobierno provincial a la expropiación realizada, “el terreno donde está asentado el barrio Nueva Esperanza aun pertenece a Emaisa ya que la expropiación no se completó”.