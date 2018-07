Marina y Hugo Jiménez afirmaron: “Quién nos quita lo bailado”

“Estaremos festejando los 48 años de trayectoria artística, por eso compartiremos en el escenario con grandes amigos”, fueron las palabras de Marina, quien junto a Hugo Jiménez, son los directores del reconocido Ballet Salta.

Casualmente, la prestigiosa agrupación de danza ofrecerá una presentación con sabor a folclore tradicional: “Quién nos quita lo bailado”. La cita será el sábado próximo, desde las 21.30, en el Teatro Provincial de Salta, Zuviría 70. El Ballet Salta estará acompañado por el reconocido cantante Néstor Fabián, y el dúo santiagueño Cuti y Roberto Carabajal.

Una producción integral de Marina y Hugo Jiménez, maestros de la danza con larga trayectoria nacional e internacional, proponen esta vez, un espectáculo diferente. El Ballet Salta desplegará su magia y el estilo particular en la danza folclórica, un amplio repertorio que nos transportará a todo el país en una colorida postal coreográfica.

Grandes artistas serán invitados a sumarse a esta fiesta, Cuti y Roberto Carabajal, quienes nos traerán todo el folclore santiagueño. La música ciudadana también estará presente en la voz del reconocido Néstor Fabián.

“Son muchos de amistad con Néstor y su esposa Violeta Rivas, quien nos dejó hace algunas semanas para partir al mundo celestial. Una tristeza irreparable nos dejó su adiós, era una bellísima persona. Recuerdo los años que compartimos en el club Mao Mao, en la ciudad española de Madrid; también estuvimos vinculados en temporadas en Mar del Plata y en la ciudad de Buenos Aires. En la televisión, formamos parte del programa Sábados de la Bondad, que conducía Leonardo Simon, por Canal 9. A pesar de su dolor, Néstor estará frente a los salteños para entregar su corazón”, aseguró Marina.

Su amistad también es generosa con Cuty y Roberto Carabajal “Son muchos años de compartir los escenarios y también con toda la familia Carabajal, una historia viviente del folclore. No tengo dudas que este dúo fue innovador en el resurgimiento del género allá en los finales de la década del 80. La inclusión del saxo en su banda causó un fuerte impacto”, agregó la bailarina y profesora salteña.

Desde Buenos Aires llegarán los bailarines integrantes del Ballet Salta. Ellos son: Emmanuel Riquelme, Cristian Zalazar, Yonatan Plaza, Ramiro Espinoza, Faustino Figueroa, Alejandro Ledesma, Micaela Calapeña, Viviana Correa, Angeles Cardozo y Adriana Apaza. En tanto, Andrea Kuna y Analía Alfaro, serán las responsables de marcar los pasos en la música ciudadana.

Durante la reunión también actuarán los niños y jóvenes de la escuela de danza de Marina y Hugo.

“Durante la velada nos entregarán un reconocimiento por parte de la Cámara de Diputados de Salta, en honor a la trayectoria artística del Ballet Salta. Sin dudas, un mimo profesional que nos lleno de orgullo”, acotó Marina.

“Con Hugo mantenemos el ritmo de las últimas cuatro décadas, hace unos días cumplimos 45 años de casados. De manera paralela a la danza, todavía continuamos con el programa televisivo Vivencias de los caminos, que conducimos por Argentinísima Satelital, los domingos a las 22.30. Desde hace 8 años me afinqué en Salta, y me desempeño como asesora en el Ballet Folcórico de la Provincia Martín Miguel de Güemes. Además, llevo adelante el programa radial Danza querida. En tanto, Hugo está finalizando su libro Malambeando por la vida, que es una continuidad de Changuito de la esquina”, enfatizó la salteña.

“No será una velada más, seguramente rondará la nostalgia y la emoción, ya que venimos realizando la despedida de los escenarios”, dijo Marina.

Marina y Hugo fueron abrumados con elogios, distinciones y premios, a lo largo de su carrera artística. Son símbolos de la danza nacional, con raíces en la tierra del general Martín Miguel de Güemes. Referentes de los ritmos folclóricos, que pasearon sus coreografías por gran parte del mundo.

A través de la danza, llevaron a Salta por todo el mundo, su destreza y talento se grabó en la retina de los habitantes de todos los continentes. Solo algunos elegidos del folclore, pudieron cristalizar esta realidad. A través de los años, se constituyeron en inobjetables embajadores de la cultura nacional.

“El secreto está en asumir la lucha, también es fundamental el factor suerte, solo que hay que saber cuidarla y alimentarla, como a una amiga. No es poca cosa perdurar durante 48 años, el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio, nos ayudó a mantener la vigencia”, sostuvo finalmente Marina.