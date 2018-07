“Salta es una usina de nuestro folclore y un pilar de la historia del género”

Con colegas locales de la talla de la talla Melania Pérez, Carlos Vargas y Diego León, entre otros, el rosarino desembarcará en nuestras tierras con su proyecto “Luciani invita”. En Buenos Aires y Santa Fe, el artista ha convocado a músicos de variados géneros y trayectoria, como Cecilia Todd, Lito Vitale, Juan Falú, Teresa Parodi, Sandra Mihanovich, Mario Parmisani, Peteco Carabajal, Ligia Piro, Daniel Maza o Fabián Gallardo, solo por mencionar a algunos.

Este viernes, hará lo propio en Salta. Y antes de eso dialogó con El Tribuno sobre esta propuesta y su disco más reciente “Anda en el aire” , galardonado con un Premio Gardel 2018.

¿Cómo surgió el ciclo Luciani invita, que ahora llega de gira a Salta?

El ciclo surge de la necesidad de seguir compartiendo con amigos y en este caso desde mi invitación. He grabado, girado, y compartido escenario con un sinfín de artistas que me han convocado durante estos últimos años. Ahora sentí las ganas de ser yo el anfitrión y así nace “Luciani invita“. Es un ciclo semanal en Capital Federal donde toco con mi proyecto personal pero voy intercalando con invitados. La idea es, siempre dentro de mi concierto y mi repertorio, la de ir invitando amigos que están en otros lugares y que no siempre coinciden en Buenos Aires. Ya hubo uno en mi querido Rosario natal y ahora será en Salta.



¿Creés que las personas de las provincias tienen una especie de gen incorporado para gestionar o moverse con su arte al hombro, o por qué es necesario viajar con la música?

No, no creo que sea algo que tenga que ver con un lugar preciso. De hecho no creo que en Buenos Aires uno esté exento de esa lucha diaria. Es un momento muy especial en nuestro país incluso en el mundo y siempre los artistas nos auto-gestionamos en cierta manera. Más o menos según el caso. Ya sería un análisis político-cultural, pero por lo pronto decir que los medios han cambiado, hay mucha influencia de las decisiones de mercado y eso ha modificado muchas cosas. Con respecto a viajar fue algo que siempre quise hacer y me da mucha vida. Desde hace muchos años por el país, y desde hace diez exactamente, cuando viajé a Europa por primera vez con Mercedes Sosa.

¿Cómo será el show del 20, que es un día donde también se celebra la amistad, festejarás con invitados?

¡Sí, habrá invitados! El concierto estará con el eje puesto en la presentación del repertorio de “Anda en el aire“. El último cd que hice en el 2017 y que fue galardonado con el premio “Gardel 2018”. Pero ahora en Salta habrá queridos amigos invitados que harán temas fuera de ese repertorio.



Justamente, en tu último disco vas desde Piazzolla a Raúl Carnota -entre otros- con versiones muy particulares ¿cómo trabajás los arreglos?, ¿a qué personalidades de Salta te gusta versionar o versionarías?

El disco “Anda en el aire“ se hizo de una manera muy fresca. Prácticamente se tocaron los temas en el estudio. Obviamente que esta improvisación no significa algo “improvisado“, valga la redundancia. Siempre trabajé apuntando al desarrollo de la improvisación desde mis primeros años y en mi etapa de estudiante. La diversidad del disco también tiene que ver con mi elección de hace muchos años. Si bien he hecho cosas puntuales de un género u otro, también soy de pensar a la música argentina como un todo. Más allá de los diferentes paisajes, pensar que todos están dentro de nuestro país y región. Con respecto a Salta, podría nombrar a muchísimos artistas. Es realmente una usina de nuestro folclore y un pilar de la historia del género, ¡sin dudas! Músicos, poetas etcétera. Falú, Dávalos, Leguizamón, Castilla, Los Chalcha, Los Fronte, y muchísimos que me quedan.

En este trabajo también incluiste composiciones tuyas y mostraste tu costado de cantor, ¿tenías expectativas respecto a la crítica y a tu desempeño en esas áreas, cómo elaborás tus composiciones, incursionás en la letrística?

¡Claro que tenía expectativas! Y por suerte fue muy bien recibido. ¡Más que bien! Obviamente que las cosas las hago porque me gustan y porque me preparo. Y nacen, obviamente, de una necesidad espiritual. Pero el visto bueno de los colegas, de la prensa y de toda la familia artística es muy importante para la confianza. La composición no es algo nuevo, pero tal vez está más plasmado en este disco incluso tanto en el tango como en el folclore. Al momento, no me animo con la poesía. Desde lo musical me gusta trabajar con las melodías y entregarlas para una letra, como así también recibir una letra y sobre eso construir. A veces me siento puntualmente a crear una melodía y otras veces la melodía está dando vueltas en mi cabeza y desde allí construyó la obra. Puede tener muchas posibilidades. Lo dejo a la necesidad del momento.

Este disco llegó después de cuatro años y obtuvo un premio Gardel este año ¿qué te motivó a estar tanto tiempo #en silencio‘, los reconocimientos influyen de algún modo en tu obra?

Creo que fueron muchas cosas las que sucedieron. Hace dos años tuve varios cambios artísticos y personales, los cuales consideré como el cierre de una etapa y comienzo de otra. Creo que se debió a eso. Y lo tomo con mucha naturalidad pues sé que son cambios necesarios. Todo tiene que ver con todo y la construcción se hace día a día, pero hay momentos donde uno necesita hacer una “Posta”. Creo que eso es lo que sucedió. Y este “Anda en el aire“ fue recomenzar luego de esa posta.