"Estamos felices de haberla encontrado, nos volvió el alma al cuerpo"

En Las Costas, a unos cuantos metros donde habita el gobernador de la provincia, la familia Yavi comenzaba a reunirse en la tarde luego de recibir una gran noticia. Iris apareció sana y salva tras faltar a su hogar desde el 6 de julio,y la alegría de sus padres se notaba en sus rostros.

"Estamos felices de haber encontrado a nuestra hija, nos volvió el alma al cuerpo. Todavía no pudimos hablar con ella, pero una comitiva del gobierno va a viajar para traerla. Yo quería ir a verla pero me dijeron que ellos se encargarán de eso", indicó Jorge Yavi junto a su esposa Delia Gonza.

Jorge había salido de su hogar para buscar a su otra hija del colegio y cuando volvió, encontró a personal policial en la puerta con las buenas nuevas. "Llegué cerca de las 13.40 y me encontré a gente de la Brigada acá que me avisó que la encontraron. Está en perfecto estado me dijeron, una vez que la traigan va a ser revisada por un médico legal", expresó.

Consultado sobre la forma en la que se trasladaron Iris y el hombre de 27 años que la habría incitado a huír hasta el lugar donde los encontraron, Yavi relató: "Aparentemente salieron en vehículo particular de acá hasta Jujuy y de ahí tomaron un colectivo hasta Buenos Aires. Me dijeron que los encontraron hospedados en un lugar de la localidad de Once".

Al concluír, Yavi le agradeció al periodista Miguel Escalante de El Tribuno, quien los había recibido días atrás para difundir la búsqueda de Iris. "Esperábamos lo peor, pero usted nos dio una esperanza grande. Me levantó el ánimo y las ganas de seguir luchando, nos dijo que en 24 o 48 iba a aparecer y por suerte fue así", concluyó.