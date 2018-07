Aborto: se viralizó una imagen de Mafalda con el pañuelo celeste y Quino la desmintió

Mafalda, la genial creación de Quino (Joaquín Lavado) que es famosa en todo el mundo porque representa a la niña crítica, irónica, reflexiva y contestataria también quedó en medio del debate por el aborto.

El debate comenzó en las últimas horas, cuando a través de las redes sociales se difundió un dibujo de Mafalda con un pañuelo celeste, que identifica a los que se oponen al proyecto de legalización del aborto, iniciativa que ya tiene sanción de Diputados y que se votará en el Senado el 8 de agosto.

Mafalda era la hija mayor de una familia porteña de clase media. Y así se llamó la historieta creada por Quino, que se publicó entre 1964 y 1973.

Con la leyenda: "Me comentaron que se está usando, sin mi permiso, la imagen de Mafalda en la campaña de legalización del aborto (lo que me enoja). Aprovecho para aclarar que Mafalda siempre estará a favor de la vida, por lo tanto, no le pongan un pañuelo verde, porque su color es celeste. Quino".

La imagen de Mafalda con una supuesta frase de Quino que se viralizó.

Desde que la legalización del aborto se discute en el Congreso se ha repartido más de un millón de pañuelos verdes, y quienes más los usan son las chicas, las jóvenes, las estudiantes. Ver a Mafalda con el pañuelo celeste parece, en principio, una contradicción. Por ello, Clarín llamó a Quino para conocer su opinión.

El autor, que hace dos días cumplió 86 años, desmintió que Mafalda pudiera estar en contra del aborto. Desde Mendoza, Quino respondió: "Se Han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul que simboliza la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida. Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones"

