Fortuny: “Mis compañeros me hicieron sentir un jaguar más”

Diego Fortuny, el hooker de Universitario, apenas tiene unas horas para descansar. El regreso de Sudáfrica, tras una gira con Los Jaguares, fue agotador y sin mucho tiempo de sobra, se alista para viajar a Georgia con Argentina XV, equipo del que ya formó parte del América Rugby Championship y el Sudamericano. Es el rugbista salteño del momento y uno de los deportistas de élite en la provincia.

Pese a las largas horas de viaje, entre el desarmado y armado de valijas, el salteño no duda en atender a El Tribuno y se presta a charlar sobre el gran presente que vive, entre sus compromisos con la camiseta nacional con Los Jaguares, la franquicia argentina en el Súper Rugby y Argentina XV, además de los logros de su querido verde que recientemente ganó el Torneo del Interior B. Su futuro es auspicioso porque el staff técnico de Los Jaguares está encaminado a pasar a Los Pumas, con Mario Ledesma como principal referente y es justamente quien hizo debutar al salteño en el Súper Rugby. Por ese motivo, se espera que sus chances en los seleccionados crezcan, justo en el año del Mundial.

Viajaste junto a Los Jaguares a la gira sudafricana y la estadía de la franquicia continúa, ¿por qué regresaste de Sudáfrica?

Porque para cuartos de final se redujo el plantel y tuve que regresar junto a Javier Díaz, quien sufrió una grave lesión (rotura de ligamentos de la rodilla derecha, en la derrota ante Sharks por 20 a 10).

¿Cómo fue la experiencia con el equipo?

Increíble, estás todo el tiempo dedicado a eso y tenés menos tiempo para dispersarte. Básicamente la pasas entrenando, todo el tiempo compartiendo con tus compañeros. Jugás con históricos, la gente reconoce a la franquicia y todo lo que viví es increíble.

¿Te pidieron autógrafos y fotos, cómo vivís esa etapa completamente profesional?

Más que nada a Agustín Creevy o a Nicolás Sánchez les piden fotos, porque son los jugadores emblema. Es como decís, una etapa súper profesional, un trabajo al que te dedicas mucho más tiempo que a un trabajo normal, porque cuando no estás entrenando preparás el partido, lo estudiás o te recuperás.

¿Te sentís un jaguar?

Mis compañeros y el staff técnico me hicieron sentir un jaguar más desde el primer minuto. Para ellos soy uno más del grupo y los jugadores más grandes estuvieron siempre abiertos a aconsejarme. Eso esta buenísimo, se aprende un montón.

¿Cómo tomaste la noticia del regreso anticipado de Sudáfrica?

Bien, con tranquilidad. Ellos, los integrantes del cuerpo técnico, cuando me dijeron que tenía que volver, estaban apenados. Lamentaron un montón que se dé esta situación y me dijeron que estaba sumando mucho al grupo, que hacía un trabajo impecable. También me dijeron que no afloje, porque todo sigue.

¿Y qué viene ahora?

El domingo vuelvo a Buenos Aires, porque me voy el martes a Georgia con Argentina XV. De ahí en más tengo que seguir entrenando y esperar, porque ahora está todo en el aire. No confirmaron quién va a ser el entrenador de Los Pumas, si se mantiene el staff de Los Jaguares. Probablemente el cuerpo técnico de Jaguares pase a Los Pumas y a la franquicia lleguen nuevos entrenadores. Todavía no se sabe.

El 30 de junio, con el título de Universitario y tu debut en Los Jaguares, ¿fue uno de los mejores días de tu vida?

Deportivamente fue de los mejores días de mi vida. Fue muy lindo. La U comenzó a jugar la final del TDI B cuando entre en calor y apenas terminé el partido (ante Stormers con victoria argentina 25-14), me fijé en el resultado. Estaba muy contento, aunque el partido de Uni pasó en ese momento a un segundo plano.

El fin de semana, Universitario juega con Natación y Gimnasia en El Huaico y llegan entonados, tras una buena victoria ante Jockey de Tucumán, ¿vas a jugar ese partido?

Estoy viendo y me encantaría, pero me voy el domingo. Si bien estoy haciendo lo posible para jugar, hoy estoy a disposición de lo que me la Unión Argentina de Rugby me diga. La U juega el mismo día que viajo y tal vez se complica, pero tengo muchas ganas de estar presente.