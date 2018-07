El Patón Arévalos se capacita en una cantera de la NBA

Aun cuando la trayectoria deportiva es extensa, siempre hay un espacio para seguir capacitándose y adaptarse a las nuevas formas de entrenar y jugar que se dan en el básquetbol. El salteño Sergio “Patón” Arévalos es uno de esos entrenadores que ha recorrido miles de caminos en el básquet local, nacional y también de Sudamérica.

Y envuelto en la necesidad de estar al día con nuevos conceptos y reflotar otros ya aprendidos, se embarcó en la aventura de viajar a Serbia para capacitarse. Esa nación ha brindado al mundo más de 20 jugadores de primer nivel en la NBA y solo nombrar a Vlade Divac sirve de ejemplo.

Por sus propios medios llegó a Serbia hace ya una semana para capacitarse en un campus que reúne a entrenadores de diferentes partes del mundo. “Esperé 33 años para venir. Estoy feliz viendo la escuela Serbia que tiene siete millones de habitantes y 25 jugadores o más en la historia de la NBA”, señaló Arévalos en comunicación con El Tribuno desde Belgrado.

“Esta es una inversión importante para mí, que trabajo de entrenador y en Salta los clubes no pueden pagar mucho porque la mayoría son humildes y con el apoyo de pocas personas. Yo vine acá porque me interesa mucho el entrenamiento individual, preparar al jugador. En Serbia se utiliza mucho el repetir y corregir; la idiosincrasia es diferente al del jugador salteño que se aburre a los cinco minutos de repetir un gesto y acá lo repiten por muchos minutos y no tienen ningún problema en hacerlo”, contó el entrenador.

Arévalos comenta que los entrenamientos se realizan en doble turno, el primero de dos horas de duración que incluye trabajo de cancha, con pelota, y media hora de trabajo físico.

También contó cuáles son sus sueños para el básquet de Salta. “Esta experiencia va a mejorar mi trabajo de formación que siempre me gustó y que lo hago con mucho entusiasmo. Sueño que en Salta se haga un trabajo a largo plazo, donde trabajemos con chicos y chicas desde los 11 años y proyectarlos para que jueguen en los clubes de Salta que actúan en competencias regionales o nacionales”, señaló el Patón.

Arévalos permanecerá en Serbia hasta los primeros días de agosto. Luego piensa en recorrer distintos puntos de la provincia para realizar clínicas de tecnificación.

Sus viajes podrían no concluir con la experiencia en la capital serbia, ya que fue invitado a participar en otros ciclos de entrenamientos que se desarrollarán en Barcelona, España.