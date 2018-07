Agenda la fecha de los todos los clásicos de la Superliga

Fecha 4 (31-3 de septiembre)

Colón vs. Unión

San Lorenzo vs. River

Fecha 6 (21-24 de septiembre)

Boca vs. River

Fecha 8 (5-8 de octubre)

Racing vs. Boca

Talleres vs. Belgrano

Fecha 10 (26-29 de octubre)

Racing vs. San Lorenzo

Tigre vs. Lanús

Fecha 12 (9-12 de noviembre)

Banfield vs. Lanús

Fecha 13 (23-26 de noviembre)

San Lorenzo vs. Huracán

Fecha 14 (30-3 de diciembre)

Independiente vs. Boca

A. Tucumán vs. San Martín (T)

Fecha 18 (8-11 de febrero)

River vs. Racing

Newell’s vs. Rosario Central

Fecha 20 (22-25 de febrero)

Independiente vs. Racing

Fecha 21 (1-4 de marzo)

San Martín (SJ) vs. Godoy Cruz

Fecha 22 (8-11 de marzo)

Boca vs. San Lorenzo

Estudiantes vs. Gimnasia

Fecha 23 (15-18 de marzo)

River vs. Independiente