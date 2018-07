Carné de conducir A no dormirse con los trámites

La Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial solicitó a la población sacar turnos con anticipación para la renovación de la licencia de conducir y original (primera vez), teniendo en cuenta que se otorgan, por día, 150 turnos para el Centro Cívico Municipal (CCM) y 150 para la sede de calle Santa Fe 545.

Desde el organismo se indicó que, con la llegada de las vacaciones de invierno, los turnos se saturan porque algunos contribuyentes dejan el trámite para último momento y los turnos no se otorgan en forma inmediata puesto que algunos vecinos ya los gestionaron. Se recordó que tienen prioridad los adultos mayores, embarazadas con niños y personas que merituen preferencia. Para solicitar turno se debe ingresar al link: http: //municipali dadsalta.gob.ar/licencia/ https://tur nos.seguridad vial.gob.ar/turnos/

Para rendir el examen práctico también se debe solicitar turno, ya que los horarios son de 8 a 18, con una duración de 15 minutos por persona.

Todos los trámites se realizan con el último DNI (donde debe figurar el domicilio en la jurisdicción de Salta capital) y fotocopia; imprimir y abonar la boleta de pago del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito clase D, certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencias; constancia de no habilitación emitida por el Tribunal Administrativo de Faltas ( si no tiene licencia vigente); constancia de no deudor alimentario emitida por Recursos Humanos; certificado de antecedentes de la Policía.