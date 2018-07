Anahí, la salteña que cobra un subsidio por invalidez y cuyo marido gana $260 mil mensuales

Un informe de Periodismo Para Todos reveló anoche cómo se gestionan las pensiones de invalidez para personas sanas a lo largo de todo el país. Así, mostró la falsificación de pensiones por invalidez se convirtió en el mecanismo de extorsión de los punteros políticos, desnudó la "viveza" de ciudadanos que no deberían cobrarlas y mostró cómo los favores entre amigos del poder siguen operando en provincias gestionadas por los mismos dirigentes hace más de 20 años.

Así por ejemplo, en un pueblo de Formosa, Misión Laishí, dos de cada diez personas cobran estos beneficios. En Chaco, el escenario se repite. Miraflores es una localidad de siete mil habitantes. Allí, vive Abel Villalba, un jubilado que figura como empleador de 28 personas, de las cuales 20 cobran pensiones por invalidez. Pero toda esa historia se basa en documentación trucha.

El caso que toca a nuestra provincia es el de una salteña que ahora reside en Chubut, en villa Rada Tilly. Allí, Anahí cobra un subsidio por invalidez, cuando está casada con un hombre que tiene trabajo en una empresa petrolera con un sueldo mensual de 260 mil pesos, según el informe periodístico.

Consultada por el programa de Jorge Lanata, la mujer dio explicaciones contradictorias. Primero dijo que la iba a dar de baja porque se había mudado desde Salta y ya no le correspondía, sin embargo, vive en el Sur hace dos años y nunca inició ese trámite. "Yo lo tenía de soltera y me casé en 2009", contó en el programa Anahí Vanesa Valdiviezo, quien es de Tartagal. También dijo que no puede ir hasta Comodoro Rivadavia a hacer los trámites por estar con los chicos.

Aseguró que ya no la cobraba porque no la necesitaba económicamente. Aunque otra vez la realidad no coincide con su relato: la pensión la retira todos los meses en la sucursal del Banco Nación de Comodoro Rivadavia y hasta pidió un plus por vivir en una zona austral. Anahí no cumple con ninguno de los requisitos para percibir de este beneficio: no tiene invalidez total y permanente y tampoco sufre de pobreza extrema.