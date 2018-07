“El tiempo es limitado, no se deben postergar los deseos”

Bibiana Ricciardi fue diagnosticada con cáncer de mama y decidió escribir. Su pasión por la palabra, que se transformó en paliativo, la llevó al terreno de la investigación. Así nació su primer libro de crónicas, “Poner el cuerpo”, donde describe las distintas aristas de las pruebas farmacológicas en seres humanos. El resultado se lee entre las páginas de este libro que conjuga opiniones médicas, filosóficas y experiencias de diversos pacientes. Con más preguntas que respuestas, la autora enuncia una duda fundamental: “¿es ético como humanidad sacrificar algunos de nuestros pares en pos de un logro que beneficie a la mayoría?”

La investigación que se refleja en “Poner el cuerpo”, surge de una experiencia personal ¿crées que ese proceso favoreció tu cura?



Cuando uno se enferma, existe la posibilidad de ver en esa circunstancia una oportunidad. Creo que fue mi caso. Transitar el camino de cura del cáncer de mama me ayudó a la vez a buscar nuevos horizontes en muchos otros ámbitos de la vida. Enfrentarse con la finitud que solemos esconder puede ser una gran experiencia. Uno asume que el tiempo es limitado, que no se deben postergar los deseos. Ayuda a acomodar la escala de valores. A mí el cáncer me empujó a escribir. Y entre otros textos surgió la necesidad de la crónica de Poner el cuerpo. La cura había sido muy accesible para mí pero que no lo había sido para muchas otras congéneres que habían transitado la misma enfermedad poco tiempo atrás. Hace 80 años cuando una mujer tenía cáncer de mama la mutilaban por más diminuto que fuera el tumor. Yo tengo mis dos tetas casi enteras. ¿Qué cambió entre esas mujeres y yo? La investigación clínica. Si no hubiera habido muchas mujeres que probaron medicación arriesgando sus cuerpos, yo no me hubiera curado. Entonces me sentí en deuda y necesité investigar en torno a qué hace que unas personas arriesguen su cuerpo para probar medicación experimental. En ese sentido se relacionan el libro y mi proceso de cura.

A partir de ese trabajo, ¿sentís que tenés más respuestas o más preguntas que antes?

¡Tengo muchas más preguntas! Creo que el gran desafío de una crónica responsable es evitar las certezas fáciles. En este caso a mis preguntas iniciales se le sumaron muchas otras que podrían resumirse en una sola: Dado que no conocemos otro modo de avance científico que la prueba y el error, ¿es ético como humanidad sacrificar algunos de nuestros pares en pos de un logro que beneficie a la mayoría? Como decía, no encuentro manera de responder esta pregunta.

El libro es polifónico, con entrevistas a pacientes, funcionarios, especialistas de las ciencias sociales, de la medicina ¿considerás que este es uno de los mayores aportes del libro?

No sé si es una gran aporte en sí mismo, por lo pronto creo que el collage es un recurso formal y estético que a mí me es cómodo desde lo narrativo y con el que me siento muy segura trabajando.

¿Cómo llegaste a aquellos que le ponen literalmente el cuerpo y cómo fue tu propio proceso, vos pusiste el cuerpo también? ¿cómo cambió tu visión respecto de la enfermedad tras el libro?

Poco después del diagnóstico de mi enfermedad formé pareja con un médico (el doctor Juan Gulin) que trabaja en investigación clínica. Verlo a él en su trabajo, en paralelo a mi propio proceso de cura, me enfrentó con este conocimiento que mencionaba, el de los procedimientos experimentales con personas que permiten los avances médicos. Fue él quien tuvo la generosidad de contactarme con algunos de sus pacientes (preguntando antes, por supuesto) y también con colegas suyos que a su vez me contactaron con otros pacientes. Yo no tuve que poner el cuerpo. Pero confieso que inicié la investigación asumiendo que jamás lo haría y terminé deseando que hubiera un ensayo del que pudiera participar. No sé si hubo un cambio respecto a mi propia mirada de la enfermedad después del libro. Creo que ese cambio ya se había dado antes en mí.

¿Cuáles fueron las respuestas que más te sorprendieron de los pacientes, qué los motiva a poner el cuerpo en esa situación de vulnerabilidad?

La mayor sorpresa fue descubrir la inmensa solidaridad que encierra el gesto de participar de un protocolo médico de investigación. Una buena parte de mis entrevistados manifestaron que participaban, entre otras cosas, porque sentían que debían hacerlo como gesto altruista. Casi como un deber humanitaria. Una paciente me dijo “es como donar órganos”.

Venís de escribir novelas, teatro ¿tenés alguna preferencia respecto de los géneros?

¡Ay! No puedo dejar de surfear de un género al otro. Me apasionan todos. Las herramientas están ahí. Tomo la que preciso de acuerdo a cada ocasión. La historia lleva implícita su propio recurso narrativo.