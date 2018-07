Agüero agradeció a todos, menos a Sampaoli

Sergio Agüero, delantero de la Selección argentina, publicó un mensaje en una de sus redes sociales en el que le agradeció a todas las personas que estuvieron junto al equipo, salvo al entrenador Jorge Sampaoli.

A través de su cuenta de Instagram, el Kun escribió: “Es momento de agradecer. A mi hijo, a mi familia y a mis amigos que me acompañaron día a día. A los que con mucho esfuerzo vinieron a Rusia para alentarnos. A todos los que desde Argentina y tantos países nos apoyaron con sentimiento y pasión”.

Agüero también tuvo palabras para “mis compañeros que son los mejores del mundo por dejar el alma en cada partido y también a los doctores, fisios, utileros y cocineros que forman parte de un gran equipo. A seguir luchando siempre y juntos. Te amo Argentina”, publicó.

Esta omisión de Agüero, sumado a dos declaraciones post partido con Croacia y Francia, marcan que la relación entre el Kun y Sampaoli está rota.

Consultado luego del encuentro frente a Croacia sobre si los jugadores no se habían adaptado al proyecto que pretendía el entrenador, manifestó que “él diga lo que quiera”.

Una vez eliminada Argentina y cuando le preguntaron si seguiría vistiendo la camiseta, lanzó: “Si me cita Jorge o el entrenador que sea, voy a estar”.