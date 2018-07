Una modelo trans se convirtió en la primera Miss Universo España

Ángela Ponce se convirtió el viernes en la primera mujer trans en coronarse como Miss Universo España. Su triunfo, significó no solo que ganara la belleza y el talento sino también, la diversidad. Por eso, cuando recibió la banda, lo primero que dijo fue que quería dar al mundo una lección de tolerancia y respeto.

Ponce siempre supo que era una mujer. "Cuando era chica no podía ponerle nombre a lo que me pasaba. Pensaba que era gay, que me gustaban las muñecas. Es que a esa edad, no tenés información. No sabés que es la transexualidad. Siempre jugaba, a ser la mamá o la maestra. Me hacía vestidos y en el colegio, hacía papeles de chicas. Cuando me empecé a desarrollar, me di cuenta de que algo fallaba, lo que le pasaba a mi cuerpo estaba mal. Ahí, me enteré de que la transexualidad existía y di mis primeros pasos. El problema es la educación que recibimos, porque no nos educan en la diversidad", explicó la modelo que ahora será la elegida de España en el certamen Miss Universo.

Será durante un año la representante de Miss Universo España, y participará de la 67° edición de Miss Universo junto a las reinas de los concursos de otros 90 países. Su historia es como la de muchas chicas trans que, después de una niñez en la que no se sienten identificadas con el sexo asignado al nacer, en la adolescencia perciben que su cuerpo no desarrolla como esperaban. Ángela, además de sentirse mujer desde que tiene memoria, decidió hacerse los tratamientos hormonales y una vaginoplastia. Sobre eso aclara: "A mí no me ha hecho mujer la operación, yo siempre fui una".

Después de la reafirmación de género, Ángela se quedó con el título de Miss Cádiz en 2015 y ahora con el de Miss Universo España. Con el cambio de la reglas del concurso, más inclusivas y pro diversidad, el viernes, en el Auditori August del Palau Firal i de Congressos de Tarragona, Ponce compitió por algo más que un título de belleza. El sueño por el que esta modelo peleaba era ser la voz de las chicas trans, y lo consiguió.

En 2014 grabó un video en el que explicaba su historia y reclamaba. "El problema está en la educación que recibimos desde pequeños, no nos educan para la diversidad”. Un año después, intentó ingresar en el concurso Miss España pero la organización no admitía mujeres transgénero. "En su momento no pude ganar Miss España porque la organización de Miss Mundo no admitía mujeres transgénero. Ahora, tres años después, me vuelvo a presentar porque en Miss Universo sí es posible", explicó.

Fuente: TN