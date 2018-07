Se reaviva la interna en Cambiemos por los dichos de Michetti sobre el aborto

Referentes del PRO y la UCR a favor de la despenalización del aborto salieron a rechazar hoy los dichos de la vicepresidenta Gabriela Michetti y profundizaron la interna que se abrió dentro del frente Cambiemos a partir de la discusión legislativa del proyecto que permite la interrupción voluntaria de embarazos.

El diputado nacional del PRO y uno de los impulsores de la norma Daniel Lipovetzky catalogó de "retroceso" la visión de Michetti, quien afirmó que no permitiría el aborto ni siquiera en casos de violación.

"Cuestionar eso es un retroceso y no coincido, en el proyecto que tiene sanción de Diputados no se ha cambiado esa relación y solamente se agregó un inciso que permite al aborto por causa de incompatibilidad de vida extra uterina", subrayó Lipovetzky.

El legislador recordó que el aborto por causa de violación está legislado en la Argentina desde 1921 y el Código Penal "lo prevé desde hace cien años".

"Mejorar la salud de las mujeres argentinas es la clave de cualquier decisión que tomen los senadores el 8 de agosto (cuando se votará el proyecto)", indicó en declaraciones a radio FM La Patriada.

A su entender, "por el rol que desempeña Gabriela (Michetti) en el Senado y habiendo otros senadores que tienen posición contraria al proyecto, serían ellos quienes deberían liderar esa posición" en contra del proyecto y no ella.

"Esto no es un Boca-River, no es que cuando uno hace una foto hay que responder con otra foto similar, me parece que cada una de los que esta de un lado y de otro, debe ir generando acciones que permitan ayudar a lograr el objetivo", sostuvo el diputado al responder a Michetti, que en una entrevista con La Nación dijo que se sintió "obligada" a organizar una foto con quienes estaban en contra del proyecto para contestar por la imagen a favor.

Una mujer víctima d violación tiene derecho a decidir abortar.En ese caso el aborto es no punible.Esto prevé el art.86 del C.Penal d 1921 cdo las mujeres ni siquiera votaban y fue ratificado x la CSJN en el caso FAL.El debate actual es ampliar ese derecho d la mujer,no limitarlo! — Daniel lipovetzky (@Lipovetzky) 1 de julio de 2018



Al respecto, Lipovetzky, agregó: "Hay que seguir el ejemplo del Presidente que teniendo una posición contraria aún así apoyo el debate sobre el aborto. Hacer una foto para equilibrar cuando el propio líder de Cambiemos tiene posición contraria pero habilita el debate, no corresponde".

Por su parte, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, también se refirió a las expresiones de la vicepresidenta con un mensaje irónico que publicó en su cuenta de la red social Twitter.

"Qué suerte que me desperté en el Tercer Milenio hoy. Por momentos ayer parecía que estábamos en la Edad Media", afirmó Alonso sin nombrar directamente a Michetti.

Qué suerte que me desperté en el Tercer Milenio hoy. Por momentos ayer parecía que estábamos en la Edad Media 🤷🏻‍♀️ — Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) 2 de julio de 2018



A las críticas en público también se sumaron expresiones de enojo en privado contra la titular del Senado, en medio de un clima de tensión interna que había tenido su punto máximo cuando antes de la votación en Diputados se produjeron las fotos a favor y en contra de los referentes del oficialismo, que abrieron una grieta.

Este domingo, la diputada nacional de la UCR Brenda Austin también apuntó contra la Vicepresidenta y con un tuit manifestó: "Vergüenza ajena. Nada más. Algunos no entendieron nada".

Michetti dijo este domingo en una entrevista que publicó La Nación que "no hubiera permitido" que el aborto se pueda practicar en casos de violación.

Vergüenza ajena. Nada más. Alguns no entendieron nada... — Brenda Austin (@brendalisaustin) 1 de julio de 2018



"Lo dije claramente siempre. Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé", argumentó la presidenta de la Cámara alta y al ser consultada sobre qué pasaba si la mujer no quería tener el bebé señaló: "Entiendo el drama que significa, pero hay tantos dramas en la vida que uno no puede solucionar que no me parece que porque exista ese drama, digamos que a uno se le terminó la vida. O sea, podés dar en adopción el bebé y no te pasa nada".