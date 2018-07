El ranking habilita a Méndez para los JJOO, pero definirá el COA

El atleta salteño Luciano Méndez ya tiene la marca y el puesto en el ranking panamericano U-18 que necesita para soñar con representar a la Argentina en los próximo Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizarán en Buenos Aires del 6 al 14 de octubre próximo. Tras su segundo puesto en salto triple en el Campeonato Sudamericano de Ecuador, con récord argentino incluido, se ubicó en el quinto lugar del ranking, donde solo los seis primeros tenían chances de clasificar. Pero para estar definitivamente clasificado hace falta una decisión del Comité Olímpico Argentino.

El salto de 15,25 metros fue el esperado por el salteño; en la previa se especulaba que un resultado de ese tipo lo acercaría al objetivo de llegar a los Juegos Olímpicos Juveniles, pero primero había que intentarlo. Méndez ya en las eliminatorias de la prueba disputada el domingo pasado en Cuenca había logrado una buena marca de 15,22 metros, rompiendo su propio récord de 15,16 que había conseguido en Torrance, California, en abril pasado.

Después llegaron los tres saltos de las finales y en el primero estableció una nueva marca en la categoría U-18 con 15,25 metros. Estuvo a punto de ser campeón sudamericano, pero el ecuatoriano Kevin Bueno se quedó con ese galardón en su último intento. A pesar de estar tan cerca, el salteño se retiró satisfecho por la tarea realizada, pero debía esperar las actualizaciones de los rankings para saber si podía estar entre los seis primeros.

Esa actualización se produjo ayer, debido a que hoy cierran los plazos para lograr las marcas técnicas para clasificar a los Juegos Olímpicos. Luciano aparece en el quinto puesto con su registro del domingo último a nivel continental (Norte, Centro y Sur). El primer puesto es del cubano Jordan Díaz, segundo está el colombiano Manuel Cuesta, tercero es el antillano Taeco O’Garro, cuarto se ubica el ecuatoriano Kevin Bueno, quinto es el salteño y sexto está el brasileño Adrián Dias Vieira.

Cuestión de plazas

A pesar de tener el ranking necesario todavía no está definida la presencia del salteño en la cita olímpica. Ahora es necesario que el Comité Olímpico Argentino le otorgue al atletismo argentino las plazas suficientes para que Luciano pueda con certeza integrar el equipo. El COA tiene garantizada presencia en cada uno de los 32 deportes en la cita olímpica, pero no en todas sus modalidades; esto hace que sean 154 los cupos asegurados, pero es necesario recortar 21 plazas para cumplir con las exigencias del Comité Olímpico Internacional.

La Confederación Argentina de Atletismo hoy cuenta con solo cuatro plazas en varones y cuatro en mujeres; por ranking hay doce atletas (once varones y una mujer) que están en condiciones de competir en Buenos Aires 2018. Si se mantienen los cupos no todos competirán, pero si se extienden podría haber más chances para el salteño.

En las próximas dos semanas el COA deberá resolver donde hace los recortes y si habilita al atletismo a tener más plazas. Por lo pronto, Luciano Méndez hizo su parte al conseguir la marca que le permite estar entre los seis primeros del ranking.