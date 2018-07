San Bernardo manda y Juventud Unida no baja

San Bernardo de Coronel Moldes continúa haciendo ruido y demostrando su potencial en la Liga del Valle de Lerma.

En esta oportunidad, el equipo moldeño superó con autoridad y eficacia a Unión Huaytiquina, de Campo Quijano por 5 a 1, en un de los partidos correspondientes a la séptima fecha de los cruces interzonales del torneo Anual vallisto.

San Bernardo se afianza cada vez más y no hay dudas de que peleará en esta temporada por cosas importantes y con una sola mancha (derrota).

San Agustín, su perseguidor más cercano, no le pierde pisada y también logró sumar tres puntos importantes frente a Atlético Cerrillos, al que derrotó por 2 a 0.

Este triunfo no incidió en la tabla de posiciones ya que San Angustín sigue a cinco unidades del líder San Bernardo.

El que pudo romper una seguidillas de empates fue Atlético Chicoana, al superar a Social Boroquímica, el otro equipo de Campo Quijano, por 2 a 0.

Chicoana es dirigido por Omar Orellano y logró cortar una mala racha de tres fechas sin poder ganar. Este triunfo le sirve para recuperar la confianza para lo que viene.

En la zona Norte, Juventud Unida de Rosario de Lerma, sufrió su segunda derrota en el torneo, ya que esta vez cayó frente a Sportivo El Carril 1 a 0.

La suerte estuvo a favor de Juve rosarina porque Huaytiquina, que le pisa los talones con una unidad menos, tampoco pudo sumar.

Olimpia Oriental, en tanto, volvió a la triunfo frente a Atlético Nobleza, 2 a 1, y mejoró su posición en la tabla.

El equipo de Rosario de Lerma necesita encontrar mayor regularidad si pretende acceder a los primeros lugares del certamen vallisto.

Por último, Massalín y Celasco continúa en caída libre y no puede revertir su preocupante presente. En esta nueva fecha, su verdugo fue Deportivo La Merced, que lo goleó por 5 a 1.

Massalín no encuentra el rumbo, solo ganó en una vez en todo el torneo y es el equipo que suma la mayor cantidad de goles en contra, una campaña muy pobre para uno de los clubes más grande del Valle de Lerma.

Todo lo contrario en la actualidad de La Merced, que viene en ascenso en la zona Sur y promete dar pelea.

Las posiciones:

Zona Sur

Equipos J G E P GF GC Pts.

S. Bernardo 7 6 0 1 22 10 18

S. Agustín 7 4 1 2 11 8 13

Chicoana 7 3 3 1 16 10 12

La Merced 7 3 2 2 16 10 11

El Carril 7 1 3 3 9 14 6

Nobleza 7 1 2 4 4 13 5

Zona Norte

Equipos J G E P GF GC Pts.

Juv. Unida 7 5 0 2 20 10 15

Huaytiquina 7 4 2 2 12 9 14

Cerrillos 7 3 1 3 9 7 10

Olimpia 7 2 1 4 6 4 7

Boroquímica 7 0 3 4 7 15 3

Massalín 7 1 0 6 9 26 3