La salida de Sampaoli es cuestión de tiempo

Jorge Sampaoli y una reducida delegación de la Selección argentina arribarán a Buenos Aires mañana a primera hora, luego de haber permanecido en Bronnitsy desde la eliminación del pasado sábado frente a Francia.

En el búnker permanecían el cuerpo técnico, los dirigentes, encabezados por Claudio Tapia y Daniel Angelici y cuatro jugadores de los 23 que formaron parte del Mundial, además de los sparrings.

Angel Di María, Lucas Biglia, Enzo Pérez y Marcos Acuña son los jugadores que no partieron con otros rumbos de vacaciones con su familia o a sus lugares de residencia. El resto de los jugadores se fue entre el domingo y ayer.

Lo cierto es que la delegación albiceleste, en vuelo chárter, partirá este martes alrededor de las 11 (hora argentina) rumbo al aeropuerto de Ezeiza, adonde arribará a las 6 del miércoles.

Una vez en suelo argentino se llevará a cabo la reunión pendiente de evaluación entre Tapia, Angelici y Sampaoli, que le presentará a la dirigencia su proyecto para los próximos cuatro años.

La cláusula en la que la AFA puede echarlo por un monto menor a los 20 millones de dólares entrará en vigencia después de la Copa América de 2019, por lo que el corte del vínculo ahora deberá contar con el aval de Sampaoli.

Con este escenario, el DT tiene previsto concurrir a la cita, que será dentro de dos semanas aproximadamente, con una carpeta en la que hará referencia a su proyecto para los próximos cuatro años de trabajo, con lo que marca a las claras que no tiene intenciones de dar un paso al costado.

Tapia y Angelici, los hombres que toman las decisiones, se reunieron en Moscú para hacer una evaluación de los pasos a seguir con la Selección. Los dos quieren a Sampaoli afuera, pero no lo despedirán. La idea es escuchar lo que tiene para decir sobre esta actuación del equipo y sobre su papel como conductor, que quedó claramente dañado luego de decisiones erróneas, cambios permanentes de opinión, cesión de parte de su poder a un plantel que no estaba cómodo.

Por el momento, aseguran que más allá de lo disconformes que están no van a echarlo. Por supuesto que tomarían muy bien que Sampaoli diera un paso al costado.

En la AFA no quieren tomar decisiones en caliente, primero porque puede resultar muy costoso, y segundo porque, al menos por el momento, con la certeza de que Simeone y Gallardo no están dispuestos a tomar el mando, no hay plan B.

Sampaoli quiere revancha, pero la AFA no se la concederá. De todos modos, su ida del seleccionado parece cuestión de tiempo. Desde la AFA ya comenzaron silenciosamente con un operativo de desgaste. De esa manera evitarían tener que pagarle la totalidad del contrato.

Ahora queda por resolver si se va con el gesto que espera la AFA o si se pone firme y exige cobrar todo el contrato, lo que complicaría los planes de Tapia y Angelici.