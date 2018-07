El patentamiento de motos se desplomó en 36% en junio

El patentamiento de motos en junio alcanzó a las 37.291 unidades, que significa una caída del 36,1% en comparación con mayo de este año, y del 18,2% en forma interanual, que originó un reclamo de las empresas al gobierno para "intentar aminorar" la contracción en las ventas.

Entre enero y junio, el sector comercializó un total de 361.114 unidades, lo que representó un aumento del 10,9% más que el acumulado del mismo período del año pasado (325.564 unidades).

No obstante, los empresarios del sector estimaron que "la proyección de unidades para este año disminuirá fuertemente debido a la devaluación de la moneda local y una demanda en retroceso".

La división Motovehiculos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) recordó que "en lo que va del 2018 se ha producido una baja significativa de la gama media/alta debido a la disposición del impuesto interno".

"Acabamos de presentar una nota en el Ministerio de Hacienda, avalada por toda la cadena de valor del sector, con algunas propuestas para que sean atendidas e intentar aminorar este impacto", agregó el comunicado.

La cámara estimó que las ventas de unidades "para este año disminuirá fuertemente debido a la devaluación de la moneda local y una demanda en retroceso".

El presidente de la División Motovehículos de ACARA, Gustavo Bassi expresó que "los números que refleja el informe son preocupantes".

"Si bien son datos que veníamos palpando, ratifican concretamente un fuerte receso en la actividad del sector, porque la devaluación de la moneda local provocó una subida en las listas de precios y una fuerte caída del consumo", añadió Bassi.

El directivo de ACARA señaló que "si hacemos una proyección es posible imaginar un mes de julio por debajo de las 30.000 unidades, lo que sería no solo el mes más bajo del año, sino un gran interrogante hacia los meses subsiguientes".

Explicó que "si bien el panorama no es homogéneo en las distintas regiones del país, se observa que hay provincias donde el mercado se desplomó más del 50%".

En las ventas de junio se mantuvo la disputa por el liderazgo del mercado y la empresa Zanella "logró imponerse por sobre Honda por poco más de 900 unidades, prácticamente la misma diferencia que Honda le lleva a Corven, que ocupa el tercer puesto" según el informe de ACARA.

Agrega que el mercado "continúa teniendo a Buenos Aires como plaza con mayor volumen de operaciones".

La provincia del Chaco ocupó el segundo lugar en ventas y relegó a Santa Fe al tercer puesto, seguido por Córdoba que completa el cuarto lugar.

Las provincias con mayor descenso con respecto a mayo, y con porcentajes muy pronunciados, fueron Santa Cruz, que bajó sus patentamientos un 52,6%, Río Negro 49,7; Neuquén 47,3% y San Luis con un 46,4%, agrega el informe empresario.