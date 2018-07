Leonardo Mayer-Jan Lennard-Struff: el Yacaré debuta en el césped inglés

Siete argentinos jugarán en el cuadro principal de Wimbledon, con Juan Martín del Potro y Diego Schwartzman como principales figuras.

Hoy debuta Leonardo Mayer y Guido Pella . El correntino (36 del ranking y 32 preclasificado) se mide con el alemán Jan Lennard-Struff (64 del ranking). Y el bahiense (N° 82 del mundo) se enfrenta a las 9 contra el australiano Jason Kubler, que llegó desde la clasificación.

Los otros argentinos que jugarán mañana: Federico Delbonis vs. Feliciano López, Juan Martín del Potro vs. Peter Gojowczyk, Diego Schwartzman vs. Mirza Basic, Guido Andreozzi vs. Horacio Zeballos.