Reabrió la paritaria pero aún no se habló de recomposición salarial

Las negociaciones salariales con los representantes de los principales sindicatos docentes de Salta se reabrieron ayer, pero, como era de esperarse, no hubo ninguna propuesta concreta de incremento para el segundo semestre del año.

Referentes de la ADP, UDA, UPCN, AMET, Sadop, Sitepsa y ATE expusieron sus pedidos y la ministra de Educación, Analía Berruezo, junto con su equipo se limitaron a tomar nota de los mismos. El próximo martes continuarían las conversaciones. "Ellos no hicieron ninguna propuesta, querían escuchar todos los ítems que nosotros queríamos plantear. Repasamos la grilla salarial para ver dónde queríamos se apunte el aumento, y por supuesto el básico, que es fundamental en el blanqueamiento para que repercuta también en los jubilados", resumió la secretaria general de la ADP, Patricia Argañaraz.

Guillermo Burich, titular de la UDA local, contó que su sector pidió que se adelanten las cuotas de los porcentajes acordados en la última paritaria debido a que al día de la fecha los docentes recién llegaron a cobrar el 7,5 por ciento del incremento cuando la inflación ya ronda el 16 por ciento. "El arreglo pasado quedó desfasado, la realidad es que estamos ocho puntos porcentuales por debajo y el bolsillo del maestro no da más. Hay mucha preocupación entre nuestros afiliados porque la inflación se va comiendo sus sueldos, la gente no llega a fin de mes", expresó.

Sitepsa, como casi todos los sectores, plantearon la preocupación por la continuidad del pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente. "El incentivo docente está garantizado hasta fin de año en la ley de Presupuesto anual, pero no se puede dar seguridad de la continuidad del pago el año próximo", difundió el sindicato que le dijeron oficialmente.

La seguidilla de reuniones comenzó al mediodía en la Privada del Ministerio de Educación. Cada sector además planteó otros temas pendientes o inconclusos que le preocupan. Transporte, titularizaciones, capacitaciones gratuitas, equiparación de las horas cátedras fueron algunos de ellos.

La modalidad de la negociación es uno de los interrogantes. Al respecto, Argañaraz indicó: "Dijimos que no íbamos a hablar de un aumento hasta fin de año, estamos tratando de avanzar mes por mes porque esto es urgente. Esto va a ser un avance de pocos meses porque no sabemos cómo va a seguir subiendo la inflación".

UDA analiza parar

El próximo jueves, la Unión Docentes Argentinos definirá “las fechas en las que no prestará el servicio educativo”, según difundió el gremio a través de un comunicado.

En la reunión, los delegados de todo el país analizarán la crítica situación del sistema educativo en todos sus niveles, el deterioro de los salarios docentes y el estado de la inversión en educación. “Lástima que no hacen más los timbreos porque el clima social ya no lo permite, pero me gustaría que los funcionarios del Gobierno le tocaran el timbre a algún docente para ver las condiciones en las que viven, para que sepan los malabares que hacen para llegar a fin de mes y poder alimentar y vestir a sus hijos”, señaló el titular de UDA, Sergio Romero, quien indicó que el salario de un docente inicial es apenas de 11.400 pesos, quedando por debajo de la línea de pobreza.

El sector está desde hace meses en estado de alerta y movilización.