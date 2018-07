En medio de las tensiones con los mapuches, Macri viaja a Bariloche

En plena temporada invernal y de una creciente tensión con un grupo de mapuches, el presidente Mauricio Macri llegará hoy a la provincia de Río Negro. El mandatario arribará a la ciudad de San Carlos de Bariloche compañado por el ministro de Turismo de Nación, Gustavo Santos.

Hasta el momento solo está previsto una reunión de "la mesa de turismo" en el barco Modesta Victoria, en el que estarán invitados unos 20 empresarios locales vinculados a la actividad turística. Trascendió que Macri buscará mostrar "buenas noticias" con los datos positivos del turismo invernal.

Desde la Casa Rosada admitieron que "no habrá anuncios" ya que solo se pretende hacer "un seguimiento de algunos temas turísticos sobre los que venía trabajando" la cartera de Turismo a cargo de Santos.

Tensión

La visita de Macri a la ciudad coincide con la creciente tensión entre las autoridades con un grupo de mapuches que vienen realizando distintas protestas, que incluyeron la usurpación del viejo hotel de Villa Mascardi.

En el audio, cuya voz parecería ser la de María Nahuel, tía de Rafael, muerto en ese mismo predio el 25 de noviembre pasado, la líder mapuche le pidió a la población su apoyo en el lugar. Luego, en una alerta informativa, aseguraron que en el predio había niños y mujeres embarazadas.

No obstante, fuentes del Ministerio de Seguridad en Buenos Aires dieron otra versión. Precisaron que por un pedido de la Fiscalía Federal de Bariloche, avalada por una orden judicial del magistrado Gustavo Villanueva, miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria acompañaron a la fiscal Sylvia Little a realizar una inspección ocular en el viejo hotel Mascardi para verificar si estaba siendo ocupado, como había denunciado Parques Nacionales, cuando fueron agredidos por una lluvia de "piedras, cascotes, bombas molotov y objetos contundentes" por parte de los miembros de esa comunidad.

Además, el Presidente se encontrará con una protesta del gremio gastronómico sobre la Ruta Provincial N° 80, que une la ciudad de Bariloche con el aeropuerto internacional. Desde el gremio informaron que manifestarán en la ruta aunque advirtieron que no habrá cortes.

Fuente: Infobae