Gallardo: “Es una chance única para Central Norte"

El entrenador Marcelo Gallardo confirmó este viernes que, en el primer partido oficial de River en la temporada 2018/19, por la Copa Argentina ante Central Norte el próximo domingo, jugarán los dos centrodelanteros juntos: Lucas Pratto e Ignacio Scocco.

“El equipo del domingo lo tengo definido, va a ser el mismo que jugó con Millonarios” en el anteúltimo amistoso de la pretemporada en Estados Unidos (victoria 4-1), explicó Gallardo en el inicio de su conferencia de prensa.

Entonces, el once titular del millonario para el encuentro del domingo a las 18 en el estadio de Colón de Santa Fe irá con Germán Lux; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Ignacio Fernández; Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Lucas Pratto.

Ahora, el Muñeco sabe que tendrá enfrente un rival de menor jerarquía como Central Norte de Salta, que compite en el Federal B, pero que no juega un partido oficial desde febrero pasado, en la desorganización del fútbol argentino.

Por eso, no quiere sorpresas y lanzó un mensaje público para sus jugadores: “No se gana con la camiseta hoy en día”.

“Es una chance única para el rival, y la mejor manera de respetarlo es enfocarse en el partido. Hemos pasado jugando con equipos de otras categorías contra los que tenés que ganar con tranquilidad, pero no se gana con la camiseta hoy en día, tenés que demostrar la jerarquía con una actitud de respeto, pero determinación para mostrar la diferencia”, sostuvo.