Christine Lagarde se reunió con Caputo y Dujovne antes de cenar con Macri 

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, arribó hoy a la Argentina y su primera actividad fue reunirse con el titular del Banco Central, Luis Caputo, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne.

Antes de cenar con el presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, la titular del organismo multilateral de crédito recibió información de primera mano de los funcionarios nacionales sobre la marcha de los esfuerzos del Gobierno para reducir el déficit fiscal, frenar la escalada del dólar y empezar a reducir los vencimientos de LEBAC.

Esos temas, sumado al control de la inflación, forman parte de los compromisos asumidos por el Gobierno para conseguir un crédito stand-by por 50.000 millones de dólares.

Apenas concluyó su encuentro con Caputo, la jefa del Fondo comunicó a través de su cuenta de Twitter la reunión, acompañada de una foto en la que se la ve sonriente.

I had a very productive meeting with Minister @NicoDujovne. I reiterated the IMF’s support for the Argentine authorities reform plan. I am looking forward to participate in the @g20org meetings this weekend under his leadership. #G20 pic.twitter.com/seTJDyv9bE