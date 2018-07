Gallardo: “Estos rivales si te pueden comer el hígado, te lo comen”

Mañana arranca la competencia oficial en el segundo semestre de 2018 para River, que defenderá la doble corona que ostenta en la Copa Argentina. Para ello, los dirigidos por Marcelo Gallardo deberán vencer a Central Norte de Salta, por los 32avos. de final.

El entrenador confirmó el equipo que enfrentará al cuervo mañana, a las 18, en Santa Fe, en el estadio de Colón, con la ilusión de obtener un triunfo que le otorgue el acceso a la próxima llave, en donde espera Villa Dálmine.

El Muñeco confirmó ayer que jugarán juntos Lucas Pratto e Ignacio Scocco, además de anunciar que no serán convocados Franco Armani, Enzo Pérez y Juan Quintero.

“El equipo del domingo lo tengo definido, va a ser el mismo que jugó con Millonarios” en el anteúltimo amistoso de la pretemporada en EEUU (victoria 4 a 1), explicó Gallardo en la conferencia de prensa.

Entonces, el once titular del millonario para enfrentar al equipo que juega el Federal B irá con Lux; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Casco; Ponzio, Palacios, Fernández; Martínez; Scocco y Pratto. Completan la nómina: Bologna, Maidana, Mayada, Zuculini, Ferreira, Borré y Mora.

El Muñeco se encargó de fundamentar su decisión de no convocar a Armani, Pérez y Quintero: “Los jugadores seleccionados están bien después de haberse tomado unos días de descanso, nos hubiera gustado que se tomarán un par de días más para cambiar el chip y prepararse para un semestre muy cargado, pero se sumaron con muchas ganas y para nosotros es importante que hayan podido estar en esta ultima etapa en EEUU de preparación. Tendrán algunas semanas más de trabajo para no dar ventajas cuando arranque la competencia importante”.

El técnico de River sabe que tendrá enfrente un rival de menor jerarquía como Central Norte, que compite en el Federal B, pero que no juega un partido oficial desde febrero.

Por eso, no quiere sorpresas y lanzó un mensaje público para sus jugadores: “No se gana con la camiseta hoy en día”.

“Es una chance única para el rival, y la mejor manera de respetarlo es enfocarse en el partido. Hemos pasado jugando con equipos de otras categorías contra los que tenés que ganar con tranquilidad, pero no se gana con la camiseta hoy en día, tenés que demostrar la jerarquía con una actitud de respeto, pero determinación para mostrar la diferencia”, sostuvo.

El Muñeco además justificó las sorpresas que se dieron en la Copa Argentina y por eso respeta al equipo salteño.

“El que crea que sólo esta semana la Copa Argentina ha dado sorpresas es porque desconoce lo que se ha dado en otras ediciones. Ahora se valora un poco más tras ganarla dos veces. El jugador argentino es competitivo y se juega la vida. Eso lo hace diferente y valioso. No existen reparos por diferencias de categorías. Te respetan, sí, pero si te pueden comer el hígado, te lo comen”.

Los hinchas de River agotaron ayer las entradas, por lo que el Brigadier Estanislao López lucirá un marco imponente.