Jaguares frente a Lions, por un puesto en semis

Luego de tres temporadas de altibajos, los Jaguares argentinos vivirán hoy, a partir de las 10.05 (hora argentina), el momento más importante desde su incursión en el Super Rugby cuando enfrenten a Lions en Sudáfrica, por los cuartos de final de los play-offs por el título.

El encuentro se disputará en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, con transmisión de ESPN; de ganar el conjunto argentino deberá chocar en semifinales con el vencedor de la llave entre Waratahs (Australia) y Higlanders (Nueva Zelanda).

Además de los choques mencionados, hoy se disputará otro partido: Crusaders (Nueva Zelanda) vs. Sharks (Sudáfrica). Los cuartos de final se pusieron en marcha ayer con la victoria de Hurricanes sobre Chiefs, ambos de Nueva Zelanda, por un ajustado 32 a 31.

La diferencia de potencia entre Lions y Jaguares es notoria, ya que los sudafricanos tienen un promedio de 32,4 puntos, contra los 25,6 de los argentinos. En tanto, en el récord de la temporada llegan igualados puesto que los dos ganaron nueve partidos, perdieron siete y no suman empates. La diferencia en puntos la sacó Lions a través de los bonus con 10 sobre 2 de Jaguares.

Para este duelo, el entrenador de Jaguares, Mario Ledesma, confirmó su equipo base para el histórico partido con la presencia del capitán Pablo Matera, a quien le quitaron la sanción de dos semanas tras la apelación de la Unión Argentina de Rugby (UAR).

Matera había recibido la suspensión por un “golpe a destiempo” sobre Ruan Botha, segunda línea de Sharks, en el último partido de la conferencia africana el sábado pasado.

Si bien el árbitro del partido no lo advirtió, la Sanzaar (organizadora del torneo) lo sancionó de oficio por esa jugada ocurrida a los 18 minutos del partido que la franquicia argentina -ya clasificada a los play-offs- perdió en la ciudad sudafricana de Durban.

Del último encuentro, sólo se mantendrán el capitán Pablo Matera, Marcos Kremer -que pasa a la segunda línea-, Bautista Delguy y Matías Moroni, que jugará en una banda.

Jaguares y Lions se enfrentaron en dos ocasiones en la presente temporada, con un triunfo para cada uno. Los sudafricanos ganaron 47 a 27 en la segunda fecha disputada el pasado 24 de febrero en Sudáfrica, mientras que la franquicia argentina se impuso jugando en Vélez Sarsfield por 49 a 35 el 24 de marzo.