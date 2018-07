Angelici: "Me sentaría a hablar con Gallardo sin ningún problema"

Daniel Angelici habló desde Estados Unidos tras la presentación de los refuerzos.Uno de los temas ineludibles a la hora de la consulta fue la Selección argentina y la elección del nuevo técnico.

“(La elección del nuevo técnico) no va a ser antes del 10 de agosto. A partir de fines de julio nos vamos a reunir diariamente. Queremos que vengan también D’onofrio y Lammens, que no están en AFA pero sí en la Superliga, y sentarnos en una mesa. Hay que ver cuál es el camino, en qué nos hemos equivocado todos estos años, qué tenemos que hacer, a qué personas vamos a escuchar para que nos aconsejen. El presidente de la AFA tiene un rol protagónico y Chiqui tendrá su opinión que va a ser muy valorada”.

Además el presidente de Boca y vice de la AFA expresó que no tendría problemas en hablar con Marcelo Gallardo, DT de River.

“Gallardo ha demostrado que es un gran entrenador. Me sentaría a hablar con él sin ningún problema. Más allá de los colores, cuando me siento a pensar qué es lo mejor y entendiendo que él es lo mejor, cero problemas. Somos profesionales”.