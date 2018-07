Eseverri: “Ascender siempre es mi objetivo”

Semanas después de haber ascendido con Libertad de Sunchales a la Liga Nacional de Básquet, más precisamente 40 días, Gregorio Eseverri da vuelta la página y ya tiene un nuevo desafío por delante: ascender con Salta Basket a la máxima categoría en la próxima temporada.

“Goyo” vuelve a los infernales para jugar el exTNA, como lo hizo en las dos temporadas del equipo salteño en esa división.

Todavía de vacaciones, el alero habló con El Tribuno horas después de arreglar el vínculo y anunció que llegará a la provincia aproximadamente a mediados de agosto, cuando el equipo esté por comenzar su pretemporada.

“Estoy muy contento por tener otro desafío muy lindo por delante. Agradezco la confianza de la dirigencia y de Leonardo Hiriart (el entrenador de Salta Basket), en representación del cuerpo técnico, por ser una de las incorporaciones del equipo”, dijo.

Eseverri se fue de los infernales tras el segundo y último paso del conjunto provincial por el TNA, en la temporada 2016/17, antes de comprarle plaza de la Liga Nacional a Libertad, equipo que se quedó con el “Goyo” y Nicolás Copello, además de contratar a Sebastián Saborido (exayudante técnico de Ricardo De Cecco) como entrenador.

Mientras los tigres sumaban puntos y se afianzaban el la segunda categoría, Eseverri también se daba tiempo para seguir de cerca a los salteños.

“Tanto con Lucho (Luis Lenti, el presidente infernal), como con el resto de los dirigentes, el staff técnico y también con Ricardo (De Cecco), me quedó una gran relación de amistad. Sé que vivieron cosas gratificantes y duras en la Liga. Fue una lástima lo que pasó con el descenso. Sin embargo eso queda atrás y ahora los objetivos están renovados y son muy buenos, está linda la ilusión”.

Sobre el plantel de la temporada pasada, expresó: “Me hubiese gustado estar en ese equipo, pero mi camino y el de Salta se separaron. Hoy nos volvimos a juntar”.

Con varios ascensos en su curriculum deportivo, Eseverri no se considera un jugador de TNA, pero si tiene un gusto especial cada vez que arranca una nueva temporada.

“Es una revancha personal, todos los años que no me toca estar en un equipo que ascienda, siento una frustración. Antes de llegar a Libertad, hace años que no estaba en un equipo que lograba el ascenso. Cuando me tocó llegar al título, al otro año querés lo mismo y las ganas de repetir eso, las revanchas son más bien personales. Ascender siempre es mi objetivo”.

Además, el alero sostuvo que no se siente un jugador de cierta categoría, “sino más bien un jugador de básquet. Muchísimos jugadores pueden jugar en la Liga Nacional y ser determinantes. A mi me ha tocado las dos cosas; me pasó quedarme en Quilmes tras el ascenso y también irme, no le veo categoría a un jugador”.

Días atrás, el base Diego Gerbaudo, dijo que la dirigencia aprendió de los errores y salió a buscar jugadores con tiempo. Eseverri opinó lo mismo: “Creo que los directivos ahora salieron al mercado rápido y elegir a gusto. Por eso uno agradece y se siente honrado”.

El jugador tiene programado llegar a Salta cuando el técnico lo disponga, aunque supone que será a mediados del mes próximo.

“Es todo muy reciente. Se cerró hoy (ayer) a la mañana. Con mi novia iremos unos días antes a instalarnos”, cerró.