Artes y Oficios presentó los trabajos de 2.300 alumnos

La escuela ofrece 56 talleres, tanto en las instalaciones de Independencia 910 como en los distintos CIC. Las nuevas inscripciones abren el 24 de julio, vía on line.

Con el estacionamiento completo y el patio cargado de gazebos, mesas y artículos para la venta, la Escuela de Artes y Oficios realizó ayer su muestra anual, que además incluyó para muchos de sus alumnos el examen final del oficio que aprendieron. Los portones de ingreso a Independencia 910 sirvieron para colgar la cartelería en la que se informó los servicios que los estudiantes ofrecieron de sus oficios, que cursan en 26 talleres, y que además se replican en los Centros de Integración Comunitaria (CIC) de los barrios, llegando a un total de 56.

En el patio, los gazebos sirvieron para colocar una decena de puestos de comida de los talleres de panadería, pastelería y comidas regionales. Al final del patio, se ubicaron los futuros herreros, carpinteros, tapiceros y especialistas en jardinería. Mientras que en el primer piso se podía recibir masajes.

"La propuesta de la escuela es realmente un éxito. No solo los estudiantes están contentos, sino también los profesores", expresó Elizabeth Carrizo, directora general de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Salta.

La directora destacó que Artes y Oficios está trabajando con aulas de inclusión, y puso de ejemplo el caso de un alumno de tapicería no vidente, que ya construyó tres puff con baúl. También destacó que para muchas mujeres el tener un oficio fue la herramienta para sacar adelante a sus familias y levantar sus casas.

La muestra buscó organizar la exposición de los alumnos de cada uno de los talleres en función de sus productos. Fue así que durante la mañana, los que realizan talleres dedicados a la gastronomía ofrecieron desayunos criollos y masas. Sobre la hora del mediodía fue el turno de los estudiantes de comidas regionales, por lo que se pudo encontrar locro, guaschalocro, empanadas, carbonada, pizzas y demás. En la hora de la siesta se ofrecieron los postres con tortas y masas, mientras que panadería se presentó después de la 16.

A lo largo de la jornada se pudo ver los trabajos de los talleres de herrería, carpintería y tapizado. Para la comercialización de estos productos, más onerosa, la directora indicó que se presentará un cronograma de ventas, en la página web de la escuela, donde se informará los horarios y días de venta de cada uno de los talleres.

La convocatoria que alcanzó ayer la muestra se logró con la presencia de los trabajos de 2.300 personas que asisten a los talleres.

Las inscripciones para los talleres que se ofrecerán en la segunda mitad del año se realizarán on line, teniendo en cuenta la cantidad de personas que se convocaron en febrero. Aquellos que no dispongan de internet o no entiendan el procedimiento contarán con un punto de atención en las oficinas de Independencia 910, donde podrá concretan su ingreso. Esto se llevará a cabo a partir del 24 de julio.

Cambios en la propuesta

Además de promover la continuidad de la educación formal en los estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios, también se está llevando adelante la promoción de vistas de profesionales ligados a la producción. Desde mediados del año pasado y hasta el momento, la escuela ya recibió la vista de varios artistas y especialistas en diseño de México y Brasil. Uno de los talleres promovió la decoración de los espacios de venta, mientras que el segundo dictó las bases para reciclar plástico. En cuanto al tercero, en él recibieron formación de textiles para que aprendan a elegir las texturas en función del producto que fabrican.

A través de los representantes de la Municipalidad, los estudiantes recibieron formación de manipulación de alimentos y también estrategias de venta que se pusieron en práctica ayer durante la muestra.

La directora general de Educación del municipio remarcó que la muestra final de Artes y Oficios se realizará en noviembre, y esperan que pueda concretarse en la plaza 9 de Julio.

A competir

Luis Alfredo Villaroel es profesor de peluquería de la Escuela de Artes y Oficios, y dicta sus clases en Villa Luján y Unión. Sus alumnas no solo aprenden los manejos básicos de este oficio sino que también las está preparando para peinado competencia. "Este grupo viajará a Orán y Córdoba para dos competencias y también participará del Copa Salta para el día del peluquero, el próximo 5 de agosto", dijo el profesor. El taller de peluquería es uno solo y dura un año; sin embargo, el profesor destacó que el nivel con el que se dicta el oficio les permite a las alumnas ingresar a talleres y academias de peluquería para especializarse.

Otro de los talleres con más inscriptos es panadería, en él la profesora también impulsa el perfeccionamiento y la creación de emprendimientos.

