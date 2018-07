Buscan prevenir de robos a los mayores

Desde la sección de Operadores Comunitarios perteneciente a la Comisaría Nº 11 de la ciudad de Güemes, se ha lanzado una campaña para concientizar a los familiares de los jubilados o personas mayores que perciban un haber en alguna entidad bancaria, sobre los riesgos que estas personas corren después de concluido el trámite de cobro, de ser víctimas de un robo en la vía pública o en su propio domicilio. Esta campaña surge a consecuencia de los hechos que tuvieron lugar en las dos últimas semanas, donde tres jubilados sufrieron las consecuencias de un robo tras percibir sus haberes. El primero de ellos tuvo como víctima a una docente jubilada, que en estos momentos se encuentra ocupando una banca en el Concejo Deliberante, cuando a plena luz del día se desplazaba por peatonal 20 de Febrero, en un segundo un joven que la venía siguiendo se abalanzó sobre ella arrebatándole la cartera y escapando con dirección al barrio Naranjito. Por suerte para la concejal había mucha gente en el lugar por lo que el individuo, un joven de 18 años adicto a las drogas, fue detenido pudiéndose recuperar la cartera que contenía un total de $ 9.000.

El segundo caso lo sufrió una jubilada que tras retirar los $7.000 correspondientes a su jubilación, fue víctima del "cuento del tío" por parte de una mujer que la siguió desde la entidad bancaria y cuando lo creyó oportuno, la abordó pidiéndole que le guarde en su cartera un dinero que ella tenía en sus manos, la víctima se sintió intimidada y accedió a abrir su cartera para que introdujera el supuesto dinero, cuando la delincuente se retiró, pudo comprobar que le faltaba el dinero que había cobrado y en lugar de eso le dejaron un envoltorio con papeles recortados.

Una tercera víctima de robo fue una pensionada que se encontraba sola en su domicilio, aprovechando la oportunidad tres individuos la engañaron diciéndole que estaban regalando verduras para que ella les abriera la puerta, una vez adentro la ataron y le robaron el dinero que ella guardaba como pequeños ahorros. Hubo otros intentos de robos pero que fueron frustrados porque la víctima opuso cierta resistencia.

"Con mis compañeros de la división Operadores Comunitarios estamos elaborando folletos con todas las indicaciones que una familia y el propio jubilado deben tener en cuenta para no ser víctima de un robo, por ejemplo no salir a realizar el trámites solos, estar siempre acompañados por un familiar, no contar el dinero en la vía pública, no detenerse a conversar con personas extrañas, regresar directamente a casa, no hacer compras ni pagos con todo el dinero en su poder, son algunas de las medidas que deben tener en cuenta", expresó el sargento ayudante Daniel Cardozo.

La entrega de los folletos se realizará a los centros de jubilados, allí serán repartidos junto con los bolsones alimentarios. "La policía cuenta con personal apostado en el interior y exterior de los bancos, buscando detectar a personas sospechosas en las cercanías de los cajeros o de los bancos".

Además de este trabajo preventivo, los operadores comunitarios han lanzado una campaña de recolección de alimentos y ropa para ser entregados a los sectores más vulnerables, "hemos dispuesto de un mesón en el exterior de la comisaría, donde las personas pueden acercarse a depositar sus donaciones, esperamos juntar una buena cantidad y con la colaboración de centros vecinales haremos entrega a familias ca renciadas", finalizó Cardozo.