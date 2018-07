Convenio entre el Copaipa y la Escuela Técnica Nº 3.156

Un importante convenio de cooperación mutua fue rubricado entre el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines Copaipa) y la Escuela de Educación Técnica 3.156 Dr. Luis F. Leloir.

El presidente del Copaipa, ingeniero Felipe Biella, junto a la delegada en Rosario de la Frontera, ingeniera Valeria Chincarini, y el ingeniero Horacio Gutiérrez, gerente de la institución, se reunieron con la directora del establecimiento rosarino, Susana Leal, para suscribirlo en el desarrollo de proyectos y actividades de capacitación y asesoramiento técnico para docentes y estudiantes.

El convenio destaca que ambas instituciones son conscientes de la necesidad de afianzar las relaciones interinstitucionales de cooperación mutua, en el entendimiento de que esta interacción contribuirá al mayor conocimiento de sus recursos humanos y materiales.

"Uno de los grandes problemas de las escuelas técnicas hoy por hoy es el tema de las prácticas profesionalizantes, sobre todo en las que no son de ciudades capitales, donde no tienen empresas del medio en las que pueden desempeñarse. Por lo general, las vienen realizando en las mismas escuelas, por los seguros y otros factores. Por eso nos pusimos en contacto con el Copaipa para firmar este convenio, que es el primero que se suscribe entre la institución y una escuela técnica en la provincia", dijo Chincarini a El Tribuno.

"La EET N´ 3.156 forma técnicos en industria de procesos, quienes serán los futuros matriculados al Consejo Profesional, y el Copaipa fomenta la formación y capacitación de los profesionales matriculados y estudiantes de la provincia", señala el documento firmado por las partes.

El mismo documento agrega: "La escuela necesita que sus alumnos realicen prácticas profesionalizantes, proyectos y relevamientos para la ejecución de obras eléctricas y estudios de seguridad, trabajos que deben estar realizados por los profesionales de áreas específicas matriculados en el Copaipa".

Seguridad pública

Cabe destacar que el Copaipa tiene a su cargo, por delegación de las leyes provinciales Nº 7467 y Nº 7469, la revisión de los proyectos de higiene y seguridad en edificios de uso público y de la documentación de los proyectos eléctricos, a los fines de velar por la seguridad pública.

El convenio regulará la colaboración mutua entre las partes, en lo que se refiere al desarrollo de proyectos y actividades de capacitación y asesoramiento técnico, que surjan a su amparo.

La EET Nº 3.156 se comprometió a capacitar y orientar a través de sus docentes, coordinados por el ingeniero Federico Gil, a los alumnos de 3º 3º C. Sup. y 4º 3º C. Sup. para realizar el relevamiento eléctrico y de seguridad e higiene de la Institución y presentarlo al Copaipa para su revisión formal.

Por otra parte, la ingeniera Valeria Chincarini, como docente de la EET Nº 3.156, será la profesional responsable encargada de presentar la documentación de los relevamientos correspondientes ante el Copaipa para su revisión y certificación.

El Copaipa se comprometió a brindar el asesoramiento técnico necesario en el proceso de revisión de normas eléctricas y de seguridad e higiene a través del técnico Jorge Ibarra en el relevamiento eléctrico y la ingeniera Gladys Salinas en el estudio de seguridad, para certificar los mismos, quedando así como documentación formal para la Institución.

Capacitaciones

Las partes firmantes colaborarán en la organización de disertaciones, cursos, seminarios y jornadas futuras, para capacitación tanto de los profesores de la escuela como para los estudiantes de la misma, para el máximo rendimiento de los recursos humanos y materiales que cada una posee.

Con ese objetivo la delegación del Copaipa en la localidad se compromete a gestionar la participación de los profesionales certificados para dictar las mismas, por su parte la escuela va a ceder las instalaciones, previa presentación escrita en la que se especifique la actividad a realizar, su cronograma, personas e instituciones implicadas y medios disponibles.

Sin dudas es una buena noticia.