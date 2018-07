Rematarán 35 caballos que están en poder de la Policía

Una medida que ayudará a descomprimir la situación. El Poder Judicial informó que el próximo viernes 27 de julio se llevará a cabo una subasta de caballos que fueron decomisados en distintas causas penales.

El Poder Judicial señaló que "la Corte de Justicia de la Provincia ordenó mediante la acordada 12649 el remate de 35 equinos decomisados en el marco de diferentes causas penales. La subasta se llevará a cabo el próximo 27 de julio, a partir de las 10, en el predio del Departamento de Caballería de la Policía de la Provincia, ubicado en Villa María Esther de la ciudad de Salta."

Los equinos serán exhibidos en ese mismo predio, el 26 de julio, de 8 a 12 y de 15 a 17.

Para la realización de la subasta fueron designados por sorteo dos martilleros judiciales inscriptos en la nómina obrante en la Corte.

Los caballos saldrán a subasta con una base determinada por la Dirección de Bienes Secuestrados.

Lo que ocurrió

A principios de enero se generó un fuerte revuelo, luego de que se conocieran imágenes del pésimo estado en que estaban los animales alojados en Caballería. La gran mayoría flacos y enfermos. En ese momento había 217 caballos, 22 vacas y 5 mulas. Estos animales llegaron a este predio por dos razones: causas judiciales (maltrato y robos) o bien porque estaban abandonados en la vía pública.

En la Policía señalaron -en ese momento- que el gran problema comenzó cuando hubo cambios en el Código de Contravenciones, en 2015. Allí se estableció que el jefe de Policía dejaba de ser el juez de contravención. Además, la figura de animales sueltos dejó de ser una contravención y pasó a ser un delito, por lo que la actuación en un caso de este tipo la debe resolver la Justicia.

Entonces, la Policía ya no puede realizar por su cuenta los remates que hacía antes, sino que necesita que la Justicia los autorice. "Se produce esta acumulación de animales porque hace dos años no se hacen remates. Antes, Caballería tenía entre 60 y 90 animales como máximo, y se hacían remates hasta cuatro veces al año. Ahora no podemos", explicó en enero el comisario inspector Marcelo Choque.

El comisario, quien es veterinario de Caballería, había reconocido que desde la fuerza gastan 800 mil pesos anuales en alfa para alimentar a estos animales que están alojados en el predio oficial. Y cuando se les cuestionó el estado de los animales, aseguraron que muchos llegan así al predio.

Esta situación de idas y vueltas entre la Policía, los fiscales y los jueces hizo que la Corte de Justicia lanzara una acordada en donde daba instrucciones de cómo agilizar los procesos.

La acordada 12564 contiene una serie de normas prácticas referidas al secuestro de ganado mayor y menor que deberán observar los magistrados, sin perjuicio de las previsiones establecidas en la legislación sustantiva o procesal.

A fines de enero, la jueza de Garantías 1, Ada Zunino, había dispuesto la entrega de 57 caballos, que estaban en el predio de Caballería, y que se encontraban en mal estado.

"En calidad de depositario judicial entregamos 50 caballos al Ministerio de Salud Pública para que sean entregados a ONG y cumplan tareas de terapia equina", señaló en ese momento la jueza Zunino.

La magistrada también señaló que otros siete se entregaron a particulares que fueron y pidieron hacerse cargo de los caballos. Luego de esta entrega no se supo nada más del destino de los caballos.