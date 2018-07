Central Norte va por el sueño de destronar el poderío de River Plate

Llegó el día, el partido que todos los hinchas de Central Norte esperaron desde aquella clasificación por penales frente a Sol de América de Formosa que le permitió al cuervo ingresar al cuadro principal de la Copa Argentina.

Es la lucha entre el más débil y el más fuerte, el más humilde contra el más rico, existen diferencias en ese contexto pero dentro del campo de juego la historia puede ser otra.

Central Norte llega de punto, el favorito sin lugar a dudas es River pero a partir de las 18, en el Cementerio de los Elefantes de Colón de Santa Fe, ambos definirán que equipo pasará a los 16vos. de final.

Nada es imposible en esta Copa Argentina y ya quedó demostrado con varios batacazos que se dieron como la eliminación de Racing con Sarmiento de Chaco (Federal A), Belgrano que cayó con Platense (ascendió a la B Nacional), Banfield a manos de Lamadrid (Primera C) y Veléz que fue sorprendido por Central Córdoba de Santiago del Estero (Nacional B).

Para este partido, el técnico Ramón Apaza reunió a los mejores jugadores sabiendo que podría significar el único y último partido de este 2018. Como estandartes estarán Mariano Maino en el arco y el ya histórico del cuervo Matías Ceballos.

Pero también habrá gente surgida de las inferiores del club como Fausto Apaza y Facundo Zamarian en el mediocampo. En cuanto a los refuerzos, Batería Guanca tratará de “batallar” en el mediocampo y Santiago Pavisich tratar de “mandar a guardar” las chances que le toque en ataque.

En frente estará nada más ni nada menos que River Plate, el bicampeón defensor de la Copa Argentina que no querrá sufrir ninguna sorpresa frente al cuervo y para que no le ocurra eso, el técnico Marcelo Gallardo pondrá lo mejor en cancha esta tarde.

Para Central Norte serán noventa minutos para demostrarle al país que es posible una hazaña contra todos los pronósticos y más si se enfrentan en un reducto bautizado “Cementerio de los Elefantes” donde grandes equipo cayeron.

Por solo disputar este partido, el azache recibirá $200.000 pero si además logra dejar afuera al bicampeón de la Copa Argentina recibirá otro cheque por $560.000.

De todas maneras, el dinero pasa a un segundo plano, los jugadores de Central Norte buscan quedar en la historia del fútbol argentino mientras que River tiene mucho más que perder, se juega el honor frente a un equipo de la cuarta categoría pero que dentro de la cancha le demostrará que son solo once contra once.

Las formaciones:

CENTRAL NORTE: Mariano Maino; Jesús Calderón, Franco Turus, Rodrigo Curletto y Raúl Zelaya; Fausto Apaza, Flavio Guanca, Facundo Zamarian y Federico Rojas; Matías Ceballos; Santiago Pavisich. DT: Ramón Apaza

RIVER: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Leonardo Ponzio, Ezequiel Palacios e Ignacio Fernández; Gonzalo Martínez; Ignacio Socco y Lucas Prato. DT: Marcelo Gallardo

Estadio: Brigadier Estanislao López (Colón)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Líneas: Alejo Castany y Mariano Ruas

Hora de inicio: 18

TV: TyC Sports