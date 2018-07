Facundo Zamarian: “Quiero ganarle a River como sea”

¿Como se vivió esta previa?

La preparación ya viene desde hace tiempo, desde que sabíamos que era River, desde el primer entrenamiento uno ya se mentaliza. Es un partido que tenes que estar bien no solo de los pies sino de la cabeza.

Jugaste en las divisiones inferiores de Boca, al menos ya sabes lo que significa enfrentar a River.

Para mi es muy especial jugar contra porque soy hincha de Boca, me tocó en varias categorías y hasta en Reserva, todos saben lo que es un superclásico. Ahora siento esa misma sensación de querer ganarle como sea.

¿Pueden dar el batacazo?

Se le puede ganar, quedó demostrado en el Mundial, que selecciones no favoritas pudieron dar el golpe, como por ejemplo Rusia contra España, a pesar de ir perdiendo Rusia nunca cambio de idea. Y ni hablar de las sorpresas que hubo en esta Copa Argentina. Me imagino una victoria como sea, con gol de milagro o en contra de ellos, hasta en penales, ojalá que podamos darle una alegría a toda la gente que viene a alentarnos.

¿A quien tenés que marcar?

Son varios pero para eso nos complementamos en nuestro mediocampo, sabemos que van a jugar Nacho Fernández, Pity Martínez y Ezequiel Palacios, vamos a cerrar líneas de pase. Voy a estar en el mediocampo con Flavio Guanca y ya nos complementamos, con Fausto (Apaza) juego hace mucho e hicimos el doble cinco en la fase previa de la Copa Argentina. Lo bueno es que todos los chicos saben que hacer.

No van a estar solos en Santa Fe, mucha gente viajó para alentarlos.

Lo de Central es impresionante, lo hablábamos desde la salida, es una locura como fueron a despedirnos. Solo palabra de agradecimientos porque son increíbles.

¿Cómo seguirá tu carrera después de la Copa Argentina?

Se verá después, ahora solo pienso en River, no pienso en otra cosa. A esto lo podemos tomar como una vidriera para los más jóvenes y algo único para los mas grande, tenemos que disfrutar, somos concientes que somos once contra once. Después, me encanta el periodismo, empecé con mi hermano Fede a trabajar en la radio y la tele pero hoy por hoy soy jugador de fútbol.

¿River tiene la presión contra ustedes?

River tiene la necesidad de buscar el partido, nosotros somos de cuatro categorías menor, ellos tienen la obligación y eso es bueno, en cualquier momento puede haber un murmullo y eso les puede jugar en contra.

El cuervo practicó penales

Hay optimismo en Central y ayer en la última práctica quedó demostrado. Tras el ensayo futbolístico con el once que definió Apaza, el cuerpo técnico decidió practicar penales. Hubo una larga tanda y en Mariano Maino fue el más exigido.

Por otro lado, hoy continuará la venta de entradas en el estadio de Colón de 10 a 13 para los hinchas de Central Norte. Los precios se mantiene $350 popular y $700 platea.