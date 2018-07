Nito Mestre: “Lo que sea que uno haga en la vida tiene que ser con corazón y alma” 

Con una voz que caló hondo en la historia de muchos y que parece no tener tiempo, Nito Mestre, uno de los más grandes íconos del rock nacional, vuelve a Salta a presentar un show que conmemora los 45 años de “Vida”, el primer disco que grabó el dúo que supo conformar con Charly García y los catapultó a la fama. Carlos Alberto Mestre en una amena charla con El Tribuno cuenta que le dicen Nito “por mi hermano mayor que no me podía decir hermanito y me decía ‘Nito’, así que no viene de ningún diminutivo de nombre. Todo es ‘sui generis’ acá”.

Con la promesa de un espectáculo que hará un repaso de su carrera, en formato trío se presenta mañana en el teatro Florida CM (La Florida 657) desde las 21.30.

La última vez que estuviste en Salta (2011) fue con la Orquesta Sinfónica. ¿Tuviste la oportunidad de recorrer Salta?

Para recorrer Salta hace falta muchísimo tiempo... y nunca tengo el tiempo necesario para hacerlo. Llego de un lugar y salgo para otro. Alguna vez tuve la oportunidad de salir más y fui para el lado de Cafayate y Cachi, esto fue hace unos años con un amigo. Pero todavía me falta. Me encanta Salta por el público y por lo linda que es.

Salta está entre los ítems anotados para recorrer más de lo que pude hacer.



¿Cuál es la propuesta para mañana?

Es otro tipo de show el que vamos a presentar. Cantamos otro tipo de canciones, por supuesto que van a estar los clásicos que siempre tienen que estar. Pero para esta oportunidad hemos agregado algunos temas tipo sorpresa de vieja data donde hacemos un “middle” (un par de estrofas y un estribillo y otra canción, sin espacio en blanco) de tres temas que empezamos a tocar hace un año, otros que hemos reflotado y algunos nuevos también.

A mí me gusta llegar el día antes para sentirme como más en casa, más descansado. Llego solo y los espero a los músicos que llegan el mismo domingo.



¿En que estás trabajando ahora?, ¿estás preparando algo nuevo?

Ahora estoy muy bien de la voz, estoy muy bien de ánimo, estoy tocando muchísimo pese a las crisis. He pasado por crisis diversas, tanto del país como personales, así que las afronto. Lo mejor que puedo hacer es seguir trabajando y tirar para adelante con mucha energía, eso es lo que más se necesita para seguir adelante. En junio con mi manager nos presentamos en Buenos Aires, y toqué en dúos con Silvina Garré, Rubén Goldin y Sandra Mihanovich, con quien vamos a seguir tocando (tenemos planes para un futuro cercano). Eso lo promovemos nosotros y vamos al frente y por suerte la gente nos acompañó muchísimo, así que fue una alegría y le ponemos viento en la camiseta y seguimos haciendo cosas.

También estamos preparando un disco nuevo con la gente de los GIT, Alfredo Toth y Pablo Guyot, que además tocaron con Porchetto y Los Gatos. Estamos produciendo los primeros temas de un disco que va a salir. Así que tal vez antes de fin de año tengamos la suerte de tener un avance.



Además de tocar la guitarra, te formaste en flauta. ¿La usas habi tualmente?

Si, todavía toco la flauta. El domingo voy a tocar un par de temas con flauta. No es que la haya abandonado, simplemente que la toco solamente si veo que el tema lo necesita. Lo primero que veo de un tema es cómo cantarlo y después veo si necesita flauta. Por ejemplo, en el último disco y en el que estamos haciendo ahora no hay flauta (por ahora), pero no significa que no vaya a estar.



Entre las tantas cosas que supieron distinguir a Sui Generis, tu voz es importante en esa lista. ¿Cómo haces para, después de 45 años, mantener la misma tonalidad?

Yo me preparé desde muy chico, y eso es lo primero que me ayuda hoy; algo que me dijeron los profesores que tuve es que la impostación de la voz me permite llegar a los registros que puedo alcanzar sin esforzarla, que normalmente produce afonía o nódulos en las cuerdas vocales. Me ayuda mucho la ejercitación de las cuerdas vocales, que son un músculo, como si estuviese caminando.

También me cuido con las comidas y, fundamentalmente, no fumo ni tomo alcohol desde hace 22 años. Hago ejercicios para calentar la voz cada vez que tengo un show y no doy notas. Salgo a caminar porque las endorfinas mejoran el comportamiento general del cuerpo.

El humor es una cosa que ayuda enormemente a mantener bien las cuerdas vocales. Porque la actitud hace que uno desprenda las hormonas adecuadas y te pongas con todas las pilas para enfrentar un show. Y además sigo cantando mucho. Yo canto sobre todo cuando manejo, voy solo y cantando.

Canto temas que no son fáciles. Y después miro en You Tube cómo cantan otros a los que yo admiro para ver como hacen las cosas. Y es así que sigo cantando los temas en las misma tesitura o tonalidades que antes. Y además adoro cantar, lo que es muy importante. Me preparo mental y físicamente como un deportista para salir a cada show.

¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera?

Me sigue divirtiendo viajar y cantar, tanto o más que antes. Porque ahora ya conozco el motivo, además de saber que hay menos shows por detrás que por delante. Cada vez que hay un show los días son fundamentales.

Tengo un magnífico oficio que es este, el de cantar, que trato de hacerlo lo mejor posible y que la gente lo sepa, porque lo que sea que uno haga en la vida tiene que ser lo mejor posible poniendo el corazón y el alma en eso. A mí me tocó este oficio y no seguí medicina a pesar de haber hecho 4 años de la carrera. La dejé porque me parecía que no podía hacer las dos cosas bien y me dediqué de pleno a esto, si no me hubiera dedicado a ser un excelente médico haciendo lo mejor posible.

Desde aquel primer disco, hasta toda la tecnología que usas ahora para entrenarte, ¿cómo ves el rock de ahora?

Puedo nombrar dos cosas que me gustan mucho: Los Salvapantalla, que son un dúo cordobés con los que grabé una versión de “Canción para mi muerte” que está en You Tube. Ellos todavía no grabaron discos pero tienen 2 millones de visitas por canción. Hacen temas clásicos y propios. Me gustaron mucho porque me hicieron acordar a mis comienzos.

Y después Perota Chingó, que también es un dúo de chicas uruguayas que me gusta mucho como hacen las canciones.

Y hay muchos más pero son underground o por lo menos no son de los que pasan en la radio, sino que se escuchan mucho por internet que es una modalidad más efectiva porque los chicos no escuchan mucha radio.

Me gustan los que hacen canciones que dejen algo y no sean una canción de verano.

¿Lo ves a Charly?, ¿están en comunicación?

La última vez que lo vi fue en el homenaje a Palito. Por supuesto que hoy (por ayer) le mandé un mensaje por el Día del Amigo. Sé que está tocando, la semana que viene va a Córdoba. Está bien, si va a salir a tocar es porque está mejor. No nos vemos asiduamente por los compromisos que tenemos los dos y yo viajo muchísimo. Pero mantenemos una amistad incondicional.