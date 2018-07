Tras una vida dura, Martina se quedó a vivir en Cerrillos “por culpa del carnaval”

Tres simbadores muy jovencitos acompañan a Martina Sandoval, más conocida como Marta, la empanadera de Cerrillos.

Tiene la mística de la típica postal salteña de una empanadera recostada sobre una vereda con sus ollas “i fierro”, la espumadera acostada, el delantal con dinero en el bolsillo, las tablitas de cajón de madera desportillado, el carbón encendido y otro esperando, la tapa de olla brillante para aventar el fuego, el recado, las masas redondas, un oflador gastado en las puntas, dos mesas juntas con manteles de hule y las bancas sin respaldo. Una mediasombra ambienta ese espacio urbano en donde la cultura trasciende en la gastronomía más tradicional de nuestra Salta.

Juan, José y Fernando son sus nietos; son los que están aprendiendo no solo a preparar una de las mejores empanadas del Valle de Lerma sino que también están recibiendo las instrucciones para ganarse la vida trabajando.

“Ellos son mi continuidad, los que seguirán con las empanadas. Yo no los obligo, pero les doy herramientas para que sean buenos hombres en esta vida”, dijo la mujer que tiene 65 años bien vividos.

La mujer nació en el paraje Abra Blanca. Hay que pasar por Pampa Llana, llegar a Río Grande para recién ingresar a Angastaco.

De ahí uno ya está en condiciones de comprarse un pasaje del transporte público para llegar a Salta.

La historia de Marta es terrible para los tiempos actuales, y cotidiana para los tiempos viejos. Ella quedó huérfana a los seis años. Junto a sus hermanos quedaron solos en el campo alto casi sobre la montaña. Entonces los más grandes decidieron bajar hacia Cafayate donde había familiares.

Fue un viaje realizado a pie y no por Angastaco y la ruta 40, fue por los cerros cortando camino.

Lo cuenta con un dolor incontenible y a la vez con orgullo. Es uno de los tantos casos de trabajo infantil que eran más que habituales.

“A los seis años me iba al mercado (de Cafayate) a buscar de hacer changas para comer. Ordenaba los puestitos o lo que sea y me ganaba monedas o comida. A los siete años fui a trabajar a una plantación de ajos y luego a uno de pimentón. Cuando ya era más grandecita me fui al ingenio San Martín a trabajar en la zafra. Yo era muy fuerte ya y trabajaba pelando la caña”, dijo la mujer y explicaba cómo era la mejor manera de trabajar haciendo ademanes con machetes imaginarios.

A los 13 años comenzó a tener de pensionistas a trabajadores azucareros del ingenio. Ahí fue cuando comenzó a dar de comer para ganar dinero, para sobrevivir.

Su vida fue siempre de trabajo. En consecuencia, no fue a la escuela. Al día de hoy no sabe leer ni escribir y sin embargo tiene todos los días El Tribuno sobre la mesa. Mira las fotos, los colores y dice que así va entendiendo todo. Además, la gente lee y comenta, entonces ella se entera.

“Hace treinta años que estoy en esta esquina y desde hace treinta años pongo el diario sobre la mesa”, dijo Marta sonriendo.

Ya de adolescente pasó a ser golondrina. De los verdes cañaverales pasaba a la cosecha de verduras en el territorio de Coronel Moldes, que ahora lo tapó el agua del dique Cabra Corral, luego se iba a la uva de Cafayate y volvía luego al tabaco del Valle de Lerma. “Yo tenía los dedos finitos y por eso era la mejor clasificadora de tabaco del Valle”, dijo riendo, pero dando a entender lo joven que era trabajando en los campos. Además de trabajar en el campo se daba maña para fabricar improvisados hornos de ladrillos para preparar pan casero. Hasta el día de hoy su pan es el mejor.

Cuando se hizo veinteañera, con toda esa vida, ya era una mujer con mucha astucia. Se iba sola a Bolivia a comprar ropa que luego revendía en los obrajes. “Yo era terrible. Me gustaba el carnaval por demás”, comentó y uno comienza a entender por qué terminó en Cerrillos.

Ella se acuerda bien del día que le hizo dedo al tren que venía de Alemania. Ella estaba con una amiga a la salida de Moldes y salieron a agarrar al ferrocarril revoleando los ponchos por el medio de las vías. Iban para las carpas ubicadas en la capital del carnaval.

“Yo soy coplera, y de las picantes”, presumió la mujer levantando el índice al cielo y lanzó una cuarteta impublicable. “Yo venía al Carioca y al Chañarcito”, dijo a las carcajadas. “Además me encantan las marcadas y señaladas. Me encanta cantar y con un empujoncito arranco”, aseguró.

Resulta que Marta había sabido ser brava para los contrapuntos. No le ganaba nadie con la memoria ni con la rima, muchos con las ocurrencias. Pero como sucede en la vida, siempre aparece uno que te sorprende, mete la cola el diablo y te tira todos los esquemas como una estantería al piso.

Ese coplero se llamaba Román Escalante. Cuentan que el contrapunto fue tan disputado que siguieron por tantos carnavales como años que vivió Román. Se casaron y tuvieron muchos hijos. Marta tenía ya 28 años. Compartieron las coplas y el trabajo rural. Cosechaban, seleccionaban, sembraban juntos. También comenzaron a cocinar y se establecieron en Cerrillos.

Román murió. Luego tuvo otro esposo que también falleció. En total tiene 10 hijos, 4 varones y 6 mujeres. Ahí quedó Marta, en la nostalgia de los carnavales de antaño en Cerrillos que ahora se alborota al paso de los turistas por la ruta 68.

“Yo estoy orgullosa de mis hijos, en cómo fueron criados, ya que todos son muy honestos y trabajadores. Ahora les toca a mis nietos aprender a vivir sin depender de nadie y eso solo se logra trabajando, sabiendo hacer cosas y administrando bien la plata. Yo no sé leer, pero a mí nadie me gana para las matemáticas”, dijo riendo.

Siempre ríe. De pronto pasan los chicos de la escuela y la saludan, la besan, le dicen “abuelita”. La saludan los fletes, los autos y las bicicletas. Llegan los changos de la construcción y le piden papas con queso y ella los atiende como si cada uno fuera su hijo. Habla como si todo fuera una copla, como si fuera una inspiración para algún aprendiz de poeta.

“Yo soy parte del paisaje, el retrato de esta esquina. Cuando yo me muera me van a hacer un busto, una pintura, una estatua quizá, que diga que acá trabajo tantos años Marta la devota de la Virgen del Valle”, concluyó. De pronto el mediodía trasciende y llega la lenta siesta al mítico pueblo donde el viento se confunde con un violín carpero. Los changos se van y Marta queda en la mesa vacía mirando las fotos y figuras del diario.

Una mala situación

La mujer tiene alegría hasta que uno llega y le pregunta por qué el año pasado estuvo ausente un tiempo en su vereda

Automáticamente rompe en llanto. Dijo que un funcionario de Bromatología la quiso sacar. “Yo me negué y luego vino con la Policía. Este funcionario hizo que la Policía me apunte con sus armas y yo tenía mucho miedo, pero lo mismo le hice frente, no me achiqué”, denunció la mujer envuelta en lágrimas.

“Me trataron como a una delincuente y yo trabajé toda mi vida, desde los 6 años. Y estos tipos quieren sacarme mi modo de vida, mi trabajo que es todo para mí. Si yo no vengo a trabajar no sé que voy a hacer”, lamentó.