“La música expresa todo lo que nos atraviesa como seres humanos”

Entre amistades, música y emociones diversas, el dúo Imaymana se despide de nuestro país en La Ventolera, antes de iniciar un largo período de experimentación en el extranjero. La dupla, integrada por la marplatense Lara Valdivia en voz y el salteño Matías Homar en guitarra y contrabajo, sintetizará hoy, a las 20.30, sus tres años de carrera en O’Higgins 585. La fecha contará con artistas invitados y la entrada tiene un valor de $100.



Vuelven a Salta con un show de despedida del país, ¿era relevante para ustedes hacerlo acá?

Matías: Esta fecha la venimos pensando desde la última vez que vinimos a Salta, en diciembre del año pasado. Cada vez que nos presentamos en Salta nos dan ganas de seguir volviendo y en esta oportunidad no queríamos dejar de compartirla con grandes amistades que fuimos construyendo en estos años. Al principio no sabíamos que iba a ser nuestra última fecha en el país, la verdad es que fue muy repentina la noticia.

Lara: Hacer el cierre en Salta de estos tres maravillosos años haciendo música juntos y conociendo distintos lugares y artistas de nuestro país tiene una gran importancia porque Mati es de acá y siempre volvió a su ciudad a hacer música y compartir los espacios. Este año concretamos la presentación del CD en Mar del Plata, y también fue muy significativo porque nos encontramos con un gran recibimiento de personas queridas y otras que no nos conocían y pudimos conectarnos con la música.

Matías: Sí, tocar en el lugar donde uno se crió y comenzó el camino de la música es muy significativo, porque me costó mas darme a conocer con mis canciones en mi propio lugar que donde me sentía más un “extraño”. Y, además, hacer el cierre acá es muy importante porque en este futuro tan incierto no sé cuándo volveré a tener la posibilidad de compartir de nuevo con tantas amistades. Desde hace muchos años vuelvo todos los veranos a Salta y necesito conectarme con la escena musical salteña porque nunca me sentí ajeno y por fuera de ella. Por eso me animé a venir con un proyecto tan personal y genuino como el que construimos con Lara, y con gente tan valiosa en Salta como el Duende Flores, Ariel García, Mariano Pedraza, Mara Szachniuk y tantos más.



En 2017 presentaron su primer CD con versiones de grandes auto res como Violeta Parra, Teresa Parodi o el Cuchi Leguizamón, además de canciones propias, ¿con qué criterio seleccionan a otros autores?

Matías: Seleccionamos el repertorio de otros autores más por el gusto personal y por el contenido de las canciones que por algún objetivo premeditado. Creemos que la música expresa todo lo que nos atraviesa como seres humanos y hace una lectura transversal de los tiempos en los que vive la sociedad. A nosotros como dúo nos marca mucho el contenido social de las canciones por eso “El ptro país”, “La carta”, “La chacarera de la patria financiera”, “Zamba del imaginero”. Buscamos darle nuestro propio sonido en versiones significativas para brindarlas desde nuestro sentir y nuestro mundo simbólico y metafórico. Otro factor es nuestra admiración por los autores y por cómo nos marcaron individualmente y como dúo.

Lara: Estos autores, como Teresa o Violeta, que en su poesía hacen una descripción tan bellamente poética de acontecimientos históricos, son grandes referentes a la hora de pensar nuestra propia música. Y en parte es por el ejemplo de ellas que me animé a escribir una letra que reflejara lo que me sucedía como docente y lo que veía en mis colegas de Buenos Aires, y así nació “Amanecen” que es una canción dedicada a los y las docentes.

Matías: El Cuchi particularmente es un artista que me lleva a reflexionar todo el tiempo, sigo leyendo y releyendo cosas de él y vivo pensando sobre mi propia manera de hacer la música. Por eso nos pareció importante poder poner en la versión de la chacarera partes habladas por el mismo Cuchi. Él tenía una visión muy clara y crítica de la sociedad y el rol de la cultura. Eso es algo que me influenció profundamente en mi manera de entender mi rol como músico y docente.



¿Cómo trabajan sobre sus composiciones?

Matías: Pensamos nuestro proceso compositivo como un espacio de exploración donde cada cual aporta una idea de una canción que está desarrollando. Básicamente, llegamos a un ensayo con una melodía, una letra y el acompañamiento y comenzamos a buscar de qué manera vamos a interpretar eso. A veces tenemos ideas más claras de cómo lo vamos a hacer, pero siempre está habilitado el espacio para que el otro haga su aporte y enriquezca la canción. Hasta ahora no habíamos escrito nada juntos, pero nos animamos a hacer una canción puramente “Imaymana” y la verdad que salió algo muy nuestro. Lo que sí podemos decir es que como creemos que la música no es algo estanco sino que es vida y está en movimiento constante, tratamos de poder interpelar nuestra búsqueda creativa continuamente para ser fieles a las necesidades expresivas desde las preguntas: ¿qué y cómo decir?

Emprenden una carrera lejos de casa, en otro idioma, ¿creen que la experiencia modificará las producciones del dúo?

Lara: La verdad que nos enfrentamos a una etapa totalmente nueva, pero estamos un poco acostumbrados porque desde que nacimos como dúo fue un poco así. Tomamos este desafío como una oportunidad para seguir creciendo. El hecho de que Mati pueda continuar sus estudios fuera del país nos planteó la situación de no estar seguros sobre cómo continuar, pero Imaymana no es Imayamana sin uno de los dos.

Matías: Creo que eso nos pone en este momento con una integridad como dúo para seguir proyectándonos para adelante. El hecho de que yo este por cinco años en Buffalo nos da la certeza de que vamos a generar las condiciones para poder tocar allá y abrir puertas para ir a otros lugares. Sin ir más lejos, ya estuvimos averiguando para comenzar a gestionar las fechas por Estados Unidos y Canadá.