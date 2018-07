"Tuto", la palabra que todos los salteños conocen e hizo reír a Florencia Peña

Compartió un video en el que su pareja le dice al hijito de ambos que no toque el calefactor y se preguntó qué idioma sería.

Si bien no hay salteño que no conozca la expresión "tuto" para "caliente" y "chuy" para "frío", fue viral hoy el video que publicó Florencia Peña en el que se ríe del momento en que Ramiro Ponce de León -su pareja- le dice a su hijo que no se acerque al calefactor porque está "tuto".

"¿Qué será tuto?, se pregunta la actriz e incluso lo asocia al italiano, idioma en el que tal palabra es "todo" en español.

Sin embargo, "tuto" tiene su origen en el quechua, donde "tuy" es caliente y "chuy" es frío. En su integración al castellano, la palabra "tuy" se transformó en "tuto" y "chuy" se mantuvo como tal.

Y no solo en Salta se usa tal vocablo sino también en todo el norte argentino. Fue así que en los comentarios del posteo de la actriz en Instagram comenzaron a hablar de la expresión:

@veronicavera327: "Así decimos en Salta cuando algo está caliente!!! jajaja en todo el norte argentino"

@normysil_74: "Y qué querés tenes de pareja a un salteño Flor. Que levante la mano el/la salteña que no sabe lo que es "tuto" jaja"

@miru_1979: "Jaja así hablamos los provincianos. Qué grande que esté Felipe, ya quiere caminar"

@guadihermo: "Es histórico tuto che!!!!"

@andrea.errasti "Qué interesante, no sabía que eso venía del norte, al tuto lo he usado pero al Chui nunca lo escuché"

@tatti5737: "Yo también le decía así a mi sobrinas y soy de Córdoba, mis padres me lo decían"

@carolina_silberman: "Chui o tuto es reentendible para cualquier norteño. Aguante el Norte Argentino"