El drama de las cárceles, el “boom” de la ficción

La inhumanidad, la compasión, la extrema violencia, la corrupción, la venganza, el misterio de los crímenes y hasta el amor transcurren entre las rejas. La televisión y las plataformas de internet le están sacando el juego al drama de las cárceles. Tras el Mundial de Rusia 2018, la Televisión Pública volvía sus magros ratings, pero el martes (22 horas), hubo un batacazo: “El marginal 2” logró picos de 11,3 puntos. La miniserie es la precuela de “El marginal”.

Con los típicos giros “tumberos” y guiños de las villas bonaerenses, la ficción que ahora encabeza Nicolás Furtado, un joven uruguayo que hace gala de la actuación con Diosito Borges, mantuvo la pantalla caliente, incluso superó a Canal 13. Los hermanos Borges llegan a la cárcel y reciben el trato como “cachibaches” (presos comunes) por parte de los guardiacárceles y los mandamás del penal. Un salteño justamente encara al villano, si se puede usar esa definición ante una historia tan oscura. Roly Serrano da vida a “el Sapo”, un sanguinario que, por su obesidad, se hace llevar en andas por sus laderos. Los Borges intentarán destronarlo.



En Netflix, la serie española Vis a Vis (significa visita íntima) se impone entre las preferencias. Las reclusas con uniforme amarillo ya graban la cuarta temporada y hasta incorporaron a Benjamín Vicuña para expandirse más al mercado latinoamericano. Es una joya, según la crítica internacional. En la primera temporada, la joven Macarena (Maggie Civantos) termina entre rejas por una estafa que, a ciegas, la hizo cometer su amante. Su vida cambió por completo, enfrenta y se une a Zulema, una oscura presidiaria, que le aporta suspenso y humor, lo que la convierte en esas villanas adorables. Macarena, como ella lo define en la serie, “empieza a probar con el lesbianismo” y tiene un affaire, con Rizos, una afrodescendiente. Nada queda de esa inocente Maca. Hasta su familia se convierte en criminal para tratar de sacarla de Cruz del Sur, el penal donde la violencia entre las mujeres estremece. En Netflix también es furor la serie estadounidense “Orange Is The New Black”. Hasta la actriz mexicana Itatí Cantoral, que inmortalizó a Soraya Montenegro en el culebrón “María del barrio”, que protagonizó Thalía en los noventa, hizo una participación como presidiaria en los comerciales para atraer a más latinos.