Gimnasia y Tiro sube cada ves más en el Anual

Gimnasia y Tiro no levanta el pie del acelerador y continúa liderando la competencia. El equipo de Daniel Ramasco abrochó un nuevo triunfo y amplió la diferencia en la cima, al superar a San Martín por 3 a 2, en uno de los encuentros correspondientes a la decimoquinta fecha del torneo anual de la Liga Salteña de Fútbol.

El albo goza de un magnífico presente, pese a que no tendrá ninguna recompensa por finalizar en el primer lugar, mantiene intacto el hambre de continuar saboreando victorias.

El millonario arrancó entonado, en la primera mitad Martín Mogni rompió el cero, en un partido muy parejo.

En el complemento Gimnasia volvió a demostrar su potencia ofensiva, Juan Pablo Pereyra y luego Tomás Nallim marcaron el 3 a 0.

El albo parecía tener todo controlado, pero el equipo del Oeste no se dio por vencido y tuvo su premio, Mariano Vargas descontó y sobre el final Nahuel Cruz, marcó en segundo, dejando a San Martín muy de paridad, que casi logra en tiempo cumplido.

Gimnasia y Tiro amplió su ventaja, sumó de a tres y se mantiene como único líder del torneo doméstico.

Por su parte, Camioneros Argentinos del Norte logró una significativa victoria sobre San Antonio, al que superó en cancha de Central Norte por 1 a 0.

El triunfo de la fusión le permitió ingresar entre los 10 equipos que clasificarán a la siguiente instancia del torneo, aunque todavía restan dos fechas por jugar y todo podría pasar, sobre todo porque Central Norte, que tuvo fecha libre, tiene un partido pendiente con Mitre. El cuervo es un competidor directo de Camioneros porque tiene chances de quedarse con el último lugar.

Camioneros sufrió y tuvo que esperar hasta en segundo tiempo para lograr su cometido, el reciente ingresado Gabriel Yapura marcó el valioso gol del triunfo.

Una vez que logró la ventaja, el camión cuidó muy bien el resultado y festejó la victoria.

Por último, los gaucho de la terminal siguen en picada, esta vez no pudieron con Villa Primavera y cayeron de local por 2 a 0. Sebastián Keber marcó los dos goles que le dieron los tres puntos al gallito.

Por otra parte, el sábado por la noche Dep. Unión y San Francisco, en un duelo muy parejo y atractivo igualaron 2 a 2.

El resultado no fue productivo para ninguno de los dos equipos, porque no varió en nada su posición en la tabla, se ubican último y penúltimo.

La decimoquinta fecha se completará mañana en el estadio de la Liga Salteña, donde Atlas enfrentará a Juventud, desde las 21.

Los resultados:

Pellegrini 0 - Sanidad 3

M. Ramos, G. Ramos y J. Tapia.

Mitre 7 - Atl. Salta 1

L. Ramírez (2), G. Barrionuevo (2), E. Villanueva, L. Bonuccelli, D. Diez - P. Méndez.

Cachorros 1 - Peñarol 1

Leo Cruz - Darío Galván.

Unión 2 - San Fco. 2

J. Delgado y M. Vilte - G. Díaz y L. Vázquez.

Camioneros 1 - San Antonio 0

Gabriel Yapura.

Gimnasia 3 - San Martín 2

M. Mogni, J. P. Pereyra, T. Nallim - M. Vargas y N. Cruz.

Libertad 0 - Primavera 2

Sebastián Keber (2)

Las posiciones:

Equipos PJ G E P GF GC Ptos.

Gimnas. 14 12 1 1 43 11 37

Mitre (*) 13 10 2 1 43 17 32

Cachorros 14 9 5 0 35 13 32

Sanidad 14 9 1 4 35 14 28

Juventud 13 8 3 2 34 12 27

Peñarol 14 7 3 4 37 20 24

Primavera 14 7 2 5 22 17 23

San Martín 14 6 3 5 25 22 21

Pellegrini 14 5 4 5 21 24 19

Camion. 14 5 3 6 21 24 18

C. Norte (*) 13 4 5 4 18 22 17

Atlas 14 5 1 8 24 40 16

S. Antonio 14 4 2 8 18 16 14

Libertad 14 3 3 8 11 28 12

Atl. Salta 15 2 1 12 26 61 7

Unión 14 0 3 11 13 52 3

San Fco. 14 0 2 12 10 43 2

(*) tienen un partido pendiente.