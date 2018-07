Ramón Apaza: “Esperaba aguantar 30 minutos”

Dolor y tristeza. Esas fueron las sensaciones que invadieron a Ramón Apaza tras la aplastante goleada que sufrió Central Norte en Santa Fe.

El DT del cuervo dijo en diálogo con El Tribuno que no sintió vergüenza, sino dolor. “Me dio tristeza, pero también estoy orgulloso de haber estado acá, de los jugadores y del cuerpo técnico”.

“Me vuelvo con el recuerdo inolvidable de haber estado parado ahí dirigiendo a Central, no me lo voy a olvidar nunca”, agregó Apaza, para luego hablar de lo que sucedió dentro del rectángulo.

“La diferencia fue abismal, sabíamos de esto y tratamos de suplirlo con ganas, actitud, pero no se pudo. River marcó la diferencia en todo sentido. Nunca imaginé así el partido. Imaginaba poder aguantar por lo menos 30 minutos, después seguramente ellos iban a desequilibrar, pero el primer gol fue tan rápido que nos descolocó. Cambió todos los planes”.

Más adelante el entrenador aseguró que “no hay nada que reprocharse, simplemente agradecer a los jugadores, pusieron el pecho, nos juntamos a entrenar 20 días antes y no muchos querían venir, estoy orgulloso de estos jugadores, son hombres de verdad”.

Por otro lado, Ramón contó detalles del diálogo que tuvo con Marcelo Gallardo antes y después del partido. “Marcelo me felicitó por el esfuerzo que hicimos para llegar hasta acá, y me agradeció las palabras que le dediqué antes de venir a Santa Fe. Después del partido me dijo que nunca nos faltó el respeto, que el equipo juega así y le dije que estaba todo bien, no sentí que nos faltaron el respeto en la cancha, lo felicité por dirigir a un equipo como River y el me deseó un buen viaje, y que no baje los brazos”.

Con respecto a su futuro, Apaza sabe que su vínculo con Central Norte se terminó. Es decir, dejó de ser el entrenador hasta nuevo aviso, ya que el equipo no tendrá competencia este año. Pero los dirigentes ya le comentaron los planes a futuros y le ofrecieron, en charlas preliminares, sumarse al futuro cuerpo técnico. “Me hablaron de un proyecto, pero no era el momento para hablar de eso y ahora no es momento para decidirlo”. Cabe recordar que Martín Martos sonó como posibilidad para dirigir al equipo.