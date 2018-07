La Colectiva de Actrices llegó a Salta y debatió por el aborto

Trabajan de "hacer un personaje". Rodeadas de flashes, paparazzis, y la dependencia constante de la imagen. Tantas luces a su alrededor, lleva a percibirlas muchas veces alejadas de la realidad. Hoy, trabajan como cualquier militante de alguna agrupación. Hacen asambleas, "vaquitas", se organizan y se movilizan. Alzaron la bandera que circulaba hace años, pero que no lograba salir más allá de reducidos grupos. Y aquella pasarela de la fama pasó de vender una crema antiarrugas o una nueva novela, para reclamar por el aborto legal seguro y gratuito.

Las reconocidas que trabajan en la tele, las desconocidas de las obras de teatro "under", son más de 500 actrices de todo el país que se unieron en La Colectiva de Actrices Argentinas. "Llegó la hora. Hagan historia y salden su deuda con las mujeres", les pidieron a los diputados en una carta.

El movimiento logró visibilidad gracias al apoyo de algunas reconocidas actrices de la nueva generación como Jimena Barón, Dolores Fonzi, Carla Peterson, Nancy Dupla, Florencia de la V y Julieta Ortega. También adhirieron activamente las de larga trayectoria, como Mirtha Busnelli y Verónica Llinás. Se sumaron a la causa, y aprovechando su visibilidad coparon los programas televisivos. Pero no se quedaron con lo mediático.

"Salimos a cabildear", contó la actriz Adriana Salonia, quién pasó por Salta durante el fin de semana para acompañar a la diputada nacional Victoria Donda en diferentes actividades organizadas para debatir por la despenalización del aborto.

Ser rostros conocidos, les sirvió para llegar a los medios. Pero "la causa" fue en varias oportunidades la carta de entrada para llegar a aquellos diputados que estaban en contra. "Las secretarias, las asistentes... son mujeres que muchas están de nuestro lado. Entonces quizás el diputado estaba en contra, pero nos dejaban entrar y nos conseguían la reunión, y finalmente la reunión se lograba", afirmó la actriz.

Como tantas otras actrices de la Colectiva, es la primera vez que Salonia milita por una causa. Se percató de la importancia que puede tener la actuación para transmitir realidades sociales, cuando debutó en "La Noche de los Lápices". "Esa película me marcó de alguna manera la visión de que los actores también podemos tener un rol de comunicar socialmente una verdad que a veces está callada y echar luz sobre eso", señaló Salonia.

Esta conciencia social desde los artístico audiovisual, es para la actriz lo que motivó también a la reconocida cineasta salteña Lucrecia Martel : "Supongo que por la misma razón Lucrecia terminó siendo como la abanderada de todo esto. No es casual", aseguró.

Obtener el agrado de la mayor cantidad de público, es en muchos casos el objetivo primordial del actor. Adriana asegura que no es su caso. "Uno no le puede gustar a todo el mundo. pero ahí es cuando cada uno toma una decisión personal de hasta dónde quiere comprometerse, o darle visibilidad a su bandera política. A mi me interesan las causas", le contó a El Tribuno.

Organización

La llegada de la actriz a Salta, contó con la ayuda de mujeres que militan por el aborto. "La verdad es que vamos haciendo lo que podemos, porque tampoco tenemos un presupuesto. Todo es muy a pulmón", relató.

La Colectiva de Actrices se reúne todos los sábados en asambleas donde además de coordinar las acciones de cara al debate del 8 de agosto en el Senado de la Nación, hacen "vaquitas". "Juntamos el dinero que podemos entre todas para los gastos que vamos teniendo", aseveró.

Con un manojo de papeles en sus manos, la actriz se refirió a la situación de Salta a nivel país, analizando diferentes aspectos relacionados con la realidad de la mujer. Además de detenerse en el polémico caso de la niña embarazada de 11 años, hizo hincapié en que "es la provincia con el nivel de femicidio más alto del país". Además, agregó que es "una de las provincias con la mayor tasa de abortos" y que está a la cabeza "con los índices de muertes maternas por abortos".

Las actrices están organizando una "gran convocatoria" para el día del debate del proyecto en senadores.

"Estamos convocando a todas y todos nuestros amigos. Si fuimos un millón y medio el 12 de junio; el 8 de agosto debemos ser 3 millones. Queremos que realmente sientan la presión de que las mujeres estamos pidiendo esta ley. Estamos muy convencidas de que lo vamos a lograr", concluyó.