Sancionaron a Aguas del Norte por las deficiencias en la prestación del servicio

Aguas del Norte deberá realizar un descuento del 80% en las boletas de cobro por el servicio del agua, a varias familias residentes en los barrios de la zona oeste de la ciudad de General Güemes, por los problemas que tuvieron que soportar por la falta de agua durante los meses de mayor demanda como lo son diciembre, enero, febrero, meses durante los cuales esos barrios carecieron del líquido elemento debido al derrumbe de las paredes internas del pozo ubicado en la plaza del barrio El Cruce.

El problema de la falta de agua comenzó el 16 de diciembre del 2017 cuando la bomba sumergible del pozo que alimentaba el sistema de red de los barrios Santa Teresita, San Roque, Municipal y El Cruce, se soltó de las cañerías a las que estaba conectada cayendo a lo profundo de un pozo de 120 metros.

Personal de la empresa intentó rescatarla pero no fue posible, la bomba quedó atascada en el fondo y se transformó en un gran impedimento para la colocación de otra bomba. Tras varias semanas de trabajo se desestimó toda posibilidad de volver a utilizar el pozo colapsado.

Para acercar una solución provisoria a la grave situación, Aguas del Norte decidió desviar parte del agua que circula por una cañería cercana a los barrios afectados, colocando una válvula derivadora o By Pass, esa solución no tuvo resultado esperado porque la situación cambió muy poco. El agua volvió a salir por las canillas pero con poca presión.

Las familias afectadas que llevaban un mes de padecimiento, a mediados de enero del 2018 realizaron un corte de calle como medida de protesta, como resultado positivo el Gobierno provincial dio inicio en forma inmediata la construcción de un nuevo pozo, muy cerca del anterior como una solución definitiva.

Se trata de un pozo de iguales dimensiones que el anterior, que ya está terminado pero aún no fue conectado a la red y no está en uso, por esa razón el servicio de agua sigue siendo deficiente.

En la mañana del pasado viernes 20, el concejal Mario Suárez se hizo presente en las oficinas de Aguas del Norte junto a un grupo de vecinos en representación de los barrios perjudicados, a fin de hacerles entrega de una resolución emitida por el Ente Regulador, donde se intima a la empresa a realizar el descuento del 80% en las boletas correspondientes a los meses que no tuvieron agua o el servicio contaba con muy poca presión, “la empresa se había comprometido en no cobrarles el agua de los meses que estuvo cortada por problemas con la bomba, pero el descuento nunca se hizo, por esa razón realizamos un presentación al Ente Regulador y por suerte ya tenemos una resolución, ahora con este instrumento legal en mano debemos exigir que el descuento se cumpla” expresó Suárez.

Tanto el Edil como los vecinos consideran que no solo el descuento debe alcanzar a los meses donde el agua estuvo cortada, sino también a los meses subsiguientes debido a que el servicio hasta el día de hoy es muy deficiente, “la solución de la válvula derivadora no resultó del todo positiva algunas familias seguimos con los problemas, hay días en que no tenemos agua, en otros muy poquito, pero en verano la pasamos muy mal, las anteriores fueron las peores fiestas navideñas que me tocó vivir” expresó una de las vecinas del barrio El Cruce.

A pesar de la promesa de descuento incumplida, las boletas que llegaron para abonar el servicio del agua fueron pagadas para evitar inconvenientes, “como las boletas a las que debían realizar el descuento ya están pagadas, entonces deberán hacer el descuento sobre la boletas que vengan a futuro, eso es lo que queda por definir seguramente en una nueva reunión la semana entrante, por lo pronto sabemos que ya con la próxima boleta viene el primer descuento”.

La resolución hace referencia al mes de inicio de los descuentos, fijándolo en diciembre del 2017, ahora no especifica hasta cuándo, “lo que podemos leer y entender es que los descuentos deberán realizarse mientras el servicio no sea completamente restablecido, por ahora como el nuevo pozo no está funcionando el servicio continúa siendo entre malo y regular, o sea que los descuentos deberían ser desde diciembre hasta julio, pero si el problema no se soluciona completamente deberán extenderse hasta agosto.